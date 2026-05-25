Astrid Pérez resalta la labor divulgativa de Eugenio Darias con el silbo gomero

El divulgador del silo gomero Eugenio Darias y la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha recibido en la Cámara regional al especialista y divulgador del silbo gomero Eugenio Darias, referente en la conservación y enseñanza de esta manifestación cultural única de Canarias.

"Eugenio Darias representa el compromiso con la protección y transmisión de una de nuestras señas de identidad más valiosas", destacó Astrid Pérez.

Especialista en silbo gomero, Patrimonio de la Humanidad, Eugenio Darias comenzó a silbar a los siete años y ha dedicado gran parte de su trayectoria a la enseñanza y difusión de este lenguaje ancestral.

Así, ha sido coordinador, fundador y maestro del Aula Insular de Silbo Gomero y responsable de su implantación en centros educativos de La Gomera durante más de una década, desempeñando un papel clave en la conservación de esta tradición.

Por su labor divulgativa y formativa recibió el premio 'Méritos Humanos' y ha participado en iniciativas y publicaciones vinculadas al reconocimiento internacional del silbo gomero por parte de la Unesco.

Durante el encuentro, la presidenta quiso reconocer el talento y el trabajo de Eugenio Darias por la conservación del patrimonio cultural canario y su labor para acercar el silbo gomero a nuevas generaciones dentro y fuera de las islas.