Ástrid Pérez resalta a Pepe Dámaso como ejemplo de artista universal sin dejar de ser "profundamente canario"

La presidenta del Parlamento de Canarias, Ástrid Pérez, y Pepe Dámaso - CEDIDO POR PARLAMENTO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Canarias, Ástrid Pérez, ha resaltado la figura de Pepe Dámaso como ejemplo de cómo ser un artista universal "sin dejar de ser nunca profundamente canario".

Así lo puso de manifiesto durante el transcurso de un homenaje al grancanario organizado por la cámara regional y la Real Academia Canaria de Bellas Artes que reunió a representantes institucionales, académicos, personalidades del ámbito cultural.

Según informa el Parlamento, Pérez destacó la dimensión artística y humana del homenajeado y subrayó el profundo vínculo de su obra con Canarias. "Pepe Dámaso ha hecho de Canarias una voz universal sin renunciar jamás a su raíz. Su obra nos ha enseñado que nuestra tierra no es una frontera, sino un punto de partida hacia el mundo", afirmó.

Además, señaló que el creador agaetense "ha transformado la memoria, las tradiciones y el paisaje emocional de Canarias en un lenguaje artístico propio, libre y profundamente valiente", añadiendo que "su obra seguirá siendo una parte esencial de la identidad cultural de estas islas".

Pérez quiso agradecer expresamente la colaboración de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel por impulsar este homenaje y recordó que desde el inicio de su mandato uno de sus objetivos era que el Parlamento de Canarias reconociera "a uno de nuestros artistas internacionales más importantes".

Para terminar, la presidenta trasladó al homenajeado el cariño colectivo de la sociedad canaria: "Gracias por demostrar que desde este archipiélago se puede hablar de tú a tú con la creación internacional sin renunciar nunca a nuestra voz propia".

Por su parte, Pepe Dámaso agradeció el reconocimiento recibido y dedicó el homenaje "a todos los artistas canarios que siguen luchando cada día en un presente difícil para el arte y la cultura".

De igual modo, el creador expresó también su gratitud por el cariño recibido y reivindicó la necesidad de seguir defendiendo la cultura "como espacio de libertad, memoria y futuro".