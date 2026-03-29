Atender a las banderas y alertas en playas, consejos de 'Canarias, 1500 Km de Costa' para disfrutar de la Semana Santa

Consejos al baño en playas y costas canarias - CANARIAS, 1500 KM DE COSTA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Prevención de Ahogamientos 'Canarias, 1500 Km de Costa', con el inicio de las vacaciones de Semana Santa de 2026, ha lanzado una serie de consejos y recomendaciones para disfrutar con seguridad del baño o el deporte acuático en playas, piscinas, charcos y charcones de las islas.

En este sentido, aconseja no acudir a zonas de costa cuando las condiciones del mar y/o los avisos por fenómenos costeros del Ejecutivo regional lo desaconsejan, ya que advierten que esto "ha provocado el aumento de siniestralidad por sumersión" en el archipiélago en los últimos meses, según ha informado la asociación en nota de prensa.

También recomienda "prestar especial atención" al color de las banderas, las corrientes de resaca y evitar acudir a playas que carezcan de guardavidas, ya que son las tres principales causas de muerte por ahogamiento en todo el mundo.

La asociación cita siete consejos que, matizan, pueden salvarte la vida en el agua como es el no meterse en el agua con bandera roja, ya que el "80% de los accidentes en el mar se producen por no respetar el color de la bandera e, igualmente, un 80% de éstos acaban en muerte".

Y es que, incide en que la bandera roja "significa prohibido el baño". Si bien, la bandera que ondea en la costa es de color amarillo, "está indicando que hay que entrar con precaución y procurar que el agua no cubra por encima de las rodillas"; mientras que si la que se encuentra es la bandera verde, apunta que equivale a "buenas condiciones para el baño, sin dejar de aplicar el sentido común y la prevención en todas" las circunstancias.

Otra de las recomendaciones que se hace es la de ir a playas con vigilancia, ya que acudir a las que no tienen y bañarse o hacerlo en una franja horaria en la que no hay efectivos, es otra de las circunstancias que genera "mayor índice de mortalidad".

Asimismo se aconseja evitar las corrientes de retorno, ya que es otro de los principales peligros para el bañista por se ve arrastrado mar adentro, impidiéndole volver a la orilla. Al respecto, señala que si se es buen nadador, hay que intentar nadar en paralelo a la orilla si se ve inmerso en una; sino recomienda no luchar contra la corriente, ahorrar energía, mantener la calma y agitar los brazos para que te vean.

Por otro lado, pide evitar acercarse a la costa para darse un baño o pasear cuando las condiciones meteorológicas lo desaconsejan, especialmente, si coincide con alertas o prealertas del Gobierno de Canarias por fenómenos costeros adversos, ya que se podría caer al agua tras sufrir un golpe de mar.

En cuanto a los pescadores que se sitúan en zonas rocosas, aconseja llevar un chaleco salvavidas, y consultar siempre la previsión meteorológica, el estado del mar y del viento, además de no acudir nunca solo e informar a familiares o amigos del lugar a donde se dirige y su hora prevista de regreso.

También recomienda utilizar calzado adecuado para andar por las rocas, así como llevar chaleco salvavidas y un casco porque "muchos ahogamientos se producen al perder el conocimiento por un golpe en la cabeza contra las rocas". En caso de caer al agua, aconseja separarse rápidamente de la zona de rompiente y esperar ayuda.

Sobre las piscinas naturales, apunta que es una "trampa mortal", porque "muchos piensan que dentro de una piscina natural están totalmente seguros, al percibirlos como un espacio 'cerrado'". Sin embargo, si hay mala mar y fuerte oleaje, el nivel del agua subirá arrastrando hacia afuera todo a su paso.

Añade que el efecto de arrastre de la ola puede significar un golpe en la cabeza debido a la fisonomía rocosa de estos puntos de costa.

Finalmente invita a la precaución en cuanto a que hay que tener "mucho cuidado" con la frecuencia de las series de olas, ya que pueden llegar cada pocos minutos, alternándose con períodos de calma. Si bien subraya que el "error" radica en pensar que tras la última ola visible, éstas se han diluido definitivamente, por lo que "no" se debe bajar la guardia ni dar la espalda al mar.

'Canarias, 1500 Km de Costa' es una iniciativa auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, con la colaboración de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, las concejalías de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Binter.