Atlante Teatro reinventa desde este viernes al Rey Lear de Shakespeare en la Sala Insular de Teatro (Gran Canaria)

Atlante Teatro reinventa a 'Lear', de clásico a vagabundo del siglo XXI - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía Atlante Cultura & Teatro estrenará este viernes, 17 de abril, la obra 'Lear' en la Sala Insular de Teatro (SIT) de Las Palmas de Gran Canaria, una pieza escrita por Miguel Ángel Martínez, dirigida por Luis O'Malley y con la interpretación del actor Miguel Ángel Maciel en la que se reinventa al Rey Lear de la pieza clásica de William Shakespeare.

Según informa la organización, la propuesta, que volverá a representarse el sábado 18, da un vuelco a la tragedia del autor inglés al ofrecer una alternativa al desenlace de la obra original.

En este caso, el monarca no muere, sobrevive, pero aún así su destino no será menos trágico, ya que queda condenado a vivir en la marginalidad de un callejón urbano actual.

Despojado de su rango y su reino, 'Lear' trasciende su época para llevar al espectador a un callejón sombrío en cualquier ciudad, donde el monarca sin reino, sin patria ni refugio, se convierte en un espectro errante de su propio pasado, atrapado entre la locura y la lucidez.

Así, desde ese espacio de soledad absoluta, casi rozando la locura, Lear se ve arrinconado por sus recuerdos y encarna en una misma piel a los personajes esenciales de su historia: Kent, su fiel consejero y bufón a la vez; sus hijas Goneril, Regan y Cordelia.

Entre lamentos, furia y momentos de lucidez devastadora, el protagonista invita a una reflexión profunda sobre la vida, el peso del poder, la fragilidad humana y la inexorable rueda del destino, en un espacio-tiempo donde el amor y la traición se confunden, y donde el más ido resulta ser el más cuerdo de todos.

Por su parte, 'Lear' se estrenará este viernes dentro del programa 'Residencia 6: Lear', un proyecto de exploración poética que explora temas de ayer y hoy como la miseria de un callejón, la ira, la culpabilidad o la soledad a través de un protagonista con un monólogo impactante, desgarrador y que promete tocar corazones.