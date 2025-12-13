El atleta madrileño Chema Martínez correrá por la paz en la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria en 2025 - SAN SILVESTRE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El atleta madrileño Chema Martínez, uno de los mejores fondistas de la historia de España, ha confirmado su participación este 31 de diciembre en la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, que correrá por la paz.

La carrera, que prevé la asistencia de más de 10.000, contará con varios campeones en este objetivo de formar una gran marea blanca para pedir el fin de los conflictos en el planeta. De este modo, destaca en una nota la organización, con más de 130 conflictos armados en activo hoy, la cifra más alta en décadas y con cientos de miles de personas que huyen de la guerra en el mundo, la San Silvestre estrenará mensaje en favor de la paz.

'Corremos por lo que importa'. Así versa la camiseta que ha presentado Chema Martínez, olímpico en Beijing 2008, Atenas 2004 y Berlín 2009, además de varias veces campeón de Europa y de España, miembro de la Selección Española durante casi una década, y con más de medio centenar de medallas y títulos en su palmarés.

Chema Martínez se convertirá, asimismo, en uno de los padrinos de la considerada tercera San Silvestre más multitudinaria del país. De hecho, será su primera vez en la carrera grancanaria: "Hay miles de motivos para correr, pero este es muy importante, sobre todo en estos últimos años donde la realidad nos ha hecho ser más conscientes de lo importante que es que haya paz", ha incidido.

ANIMA A LA PARTICIPACIÓN

Así, el corredor se sumará a la gran marea blanca para pedir el fin de las guerras para, algún día que "no sea necesario correr por esto porque vivimos en un mundo en paz". El fondista de Madrid viajará a una isla que conoce bien y para mantener la tradición. "Participar en un evento con 10.000 personas es fuerza para comenzar el año con nuevos propósitos, con un espíritu diferente y con la energía de la carrera, que te llena y te impulsa".

"Esta San Silvestre será especial para mí, porque es mi primera fuera de Madrid, y supone terminar el año con las mismas ganas de correr, de la mejor manera posible, para afrontar el nuevo con una buena energía", ha dicho.

El corredor ha confesado que "está preparado" y "listo para darlo todo" en esta edición. De este modo, a quien se lo está pensando aún en esta edición, Martínez tiene "claro" un mensaje: "Si miles y miles de personas en todo el mundo despiden el año corriendo, ¿por qué no probarlo? ¿y por qué no intentar a ver qué ocurre?".

GRAN CANARIA, UNA ISLA "POR DESCUBRIR"

Además, subraya, para él es una oportunidad para regresar a Gran Canaria, para cerrar y empezar el año en una isla llena de rincones de los que enamorarse. "He tenido la gran suerte de conocer la isla de la costa al centro, desde El Roque Nublo, hasta las palmeras en Tejeda y por eso sé que Gran Canaria es un lugar que tiene mucho que ofrecer y muchos lugares por descubrir siempre", ha señalado el madrileño.

La carrera solidaria San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través del instituto insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes y Turismo de la ciudad, además de Turismo Islas Canarias e islas Canarias Latitud de Vida del Gobierno de Canarias.

Colaboran en hacer realidad este evento Turismo de Gran Canaria, Vithas en todo el soporte sanitario de la prueba, Physiorelax, Cajasiete, Gofio La Piña, Sonocom, Aquabona, Fuzetea y Trican como presidente honorífico y fundador de esta icónica cita en la capital.