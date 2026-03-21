El aumento del caudal de la presa de Los Pérez obliga el desalojo preventivo de dos barrios grancanarios

Archivo - El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias. - ACFI PRESS - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las intensas lluvias de la borrasca 'Therese' han obligado este sábado al desalojo preventivo de los vecinos de los barrios de Los Pérez y El Hornillo, en el municipio de Agaete, ante el aumento del caudal de la presa de la zona, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

Actúa en la zona un dispositivo integrado por bomberos de Gran Canaria, efectivos del GES del Gobierno de Canarias, la Guardia Civil, la Policía Canaria y la Policía Local.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualizó la situación pasando a alerta por riesgo de inundaciones pluviales en las islas occidentales y Gran Canaria, desde las 12:30 horas de este sábado.

Este riesgo de inundaciones pluviales y, también, fluviales se produce por la persistencia de las precipitaciones en zonas altas y de medianías de estos días. Así, existe riesgo de inundaciones locales urbanas, y por crecimiento súbito de barrancos y pequeños cauces que puede llegar a zonas bajas, especialmente en las vertientes sur y oeste.