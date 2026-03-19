La autopsia del cuerpo encontrado en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria revela muerte natural

Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La autopsia del cuerpo sin vida encontrado este lunes, 16 de marzo, en los tetrápodos de la Avenida Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria, ha revelado que la causa del fallecimiento fue muerte natural, según ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press.

La alerta sobre el hallazgo de este cuerpo sin vida en la zona de tetrápodos, a la altura del Teatro Pérez Galdós, se produjo en la mañana del 16 de marzo, lo que hizo que se activara seguidamente a la Policía Nacional, que se trasladó hasta el lugar.

Una vez en la zona, encontraron un cadáver en avanzado estado de descomposición. Ahora la autopsia ha concluido que la causa del fallecimiento ha sido la de muerte natural.