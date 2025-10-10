Autoridad Portuaria garantiza el "abastecimiento" de cereal en el puerto de Santa Cruz pese al "desajuste" en operativa

Archivo - La provincia de Santa Cruz de Tenerife, en segunda posición en tráfico de pasajeros a nivel nacional, con 6,8 millones - AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, ha manifestado esta viernes que el abastecimiento de cereales para el sector ganadero provincial a través del puerto de Tenerife "está asegurado". La institución ha descartado así los "graves perjuicios" denunciados este viernes por la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA) derivados de problemas operativos y retrasos en la zona.

En un comunicado, Suárez ha asegurado, en cambio, que lo acontecido en fechas recientes, en las que se ha dilatado la operativa la descarga de dicho cereal, responde a "un desajuste" en las manos de estiba derivado de la importante alza de tráficos del puerto tinerfeño y de un proceso de contratación de estibadores en pleno desarrollo, iniciativa del Centro Portuario de Empleo (CPE) del puerto tinerfeño.

Aseguran desde Autoridad Portuaria que, "conscientes" de que dicha situación podría llegar a producirse, el CPE avisó a la patronal del sector, definiéndose "hace meses" una estrategia para dimensionar y ponderar los tráficos previsibles, con la intención de repartir entre todas las peticiones los servicios de estiba disponibles, con el objetivo de garantizar "la mínima afección posible".

ESTIBADORES EN PLANTILLA

En este sentido, en marzo de este año arrancaron varios procesos de selección para incrementar en 33 estibadores más la plantilla, resolviendo además las jubilaciones previstas, de forma que se alcancen los 182 profesionales.

Recuerda Autoridad Portuaria que, por ley, el primer tráfico a atender en los puertos estatales es el de pasajeros, priorizando luego las mercancías perecederas y posteriormente el resto de tráficos. De este modo, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se ha sumado a la voluntad "constructiva" de ASINCA para, entre todos, mantener al puerto de Tenerife "como garante del suministro de mercancías a Canarias".

Así, informan, desde este jueves, acoge una operativa de descarga de cereales del buque Lady Leyla, proveniente del puerto francés de Nantes, en el Dique del Este, que se prolongará hasta próximo martes día 14 y que supone la descarga de prácticamente cinco mil toneladas de cereales.