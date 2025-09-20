Auxilian un buque que se encontraba a unos 11 kilómetros del Puerto de Las Palmas

El buque Miguel de Cervantes de Salvamento Marítimo - SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El buque Contship New ha sido auxiliado por Salvamento Marítimo cuando estaba a la deriva al encontrarse a unos 11 kilómetros del Puerto de Las Palmas, según ha informado el ente institucional.

En concreto, el rescate se produjo este viernes cuando el citado buque informó de que se encontraba a la deriva, por lo que Salvamento movilizó al Miguel de Cervantes, según ha informado el ente institucional en su cuenta de X.

El buque de Salvamento consiguió hacer firme el remolque del Contship New, traspasando posteriormente a remolcadores portuarios para su atraque.