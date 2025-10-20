Auxilian a un hombre que se encontraba con su vehículo en una zona escarpada de Haría (Lanzarote)

Agentes de la Guardia Civil, Policía Local de Haría y enfermero del SUC auxiliando a una persona en Lanzarote - GUARDIA CIVIL

ARRECIFE (LANZAROTE), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Costa Teguise (Lanzarote), junto a un enfermero y Policía Local de Haría, han realizado, el 12 de octubre, el auxilio de un hombre que consiguió llegar con su vehículo hasta la zona de Máguez, "bastante escarpada".

Según ha informado la Guardia Civil, el auxilio se produjo cuando la Central Operativa de Servicios (COS) del cuerpo armado de Las Palmas recibió un aviso alertando sobre la presencia de un vehículo en una zona de "difícil acceso", concretamente en el paraje conocido como Gallo, en la localidad de Máguez (Haría).

Se trata de un terreno, según explican, de carácter montañoso y con pronunciadas laderas y barrancos de gran profundidad, lo que afirman "presentaba un elevado riesgo" para la integridad de su ocupante. Por ello, una patrulla del Puesto Principal de Costa Teguise se desplazó con rapidez hasta el lugar, coincidiendo con una unidad de la Policía Local de Haría que ya se encontraba acordonando la zona.

En ese momento los agentes localizaron un vehículo a escasa distancia del borde de una ladera de unos 200 metros de profundidad, viendo que en su interior había un hombre de mediana edad, que era asistido por un enfermero del Servicio Canario de Salud (SCS), que se encontraba fuera de servicio y que, al percatarse de la situación de peligro, había intervenido inicialmente para prestar ayuda y dar aviso a los servicios de emergencia.

Destacan que la colaboración entre el personal sanitario, la Policía Local y la Guardia Civil permitió estabilizar la situación y poner a salvo al ocupante del vehículo, que posteriormente los servicios sanitarios desplazados al lugar lo trasladaron hasta el Hospital General de Arrecife para su valoración médica, ya que en un principio había sufrido una "crisis de ansiedad", matizan las fuentes.