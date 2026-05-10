El Gobierno y la OMS resaltan que el mecanismo de desembarco está funcionando "con toda normalidad"

La ministra de Sanidad, Mónica García (c) en el puesto de mando mientras el crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero M- Europa Press Canarias - Europa Press

El director general de la OMS reitera que "el riesgo es bajo"

GRANADILLA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Sanidad, Mónica García; del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han resaltado que el mecanismo de desembarco de los pasajeros del MV Hondius en Tenerife está funcionando "con toda normalidad".

Así se ha puesto este domingo de manifiesto durante una comparecencia en el Puerto de Granadilla tras el despegue del avión preparado por el Gobierno rumbo a Madrid con los catorce españoles del crucero, que fueron los primeros en desembarcar.

Tras los españoles, han sido los franceses los siguientes en desembarcar y a la 12.00 hora local (13.00 hora peninsular) ya estaban en el aeropuerto, mientras que durante la jornada les seguirán los nacionales de Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y Estados Unidos.

Al respecto, la ministra de Sanidad ha hecho especial hincapié en que "el mecanismo está funcionando con toda normalidad y con todas las medidas de seguridad", recordando que el operativo de evacuación comenzó alrededor de las 09.30 hora local (10.30 hora peninsular) después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos.

"Lo que se les ha hecho en el barco, como está protocolizado, son los test epidemiológicos y las encuestas epidemiológicas en las cuales se ha asegurado que todos están asintomáticos. Cuando lleguen al Hospital Gómez Ulla se les realizará las diferentes pruebas de la PCR y que se les repetirá a los siete días", observó.

García explicó que luego, en función de si aparecen o no aparecen casos positivos, se irán adoptando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.

OMS REITERA: "EL RIESGO ES BAJO"

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reiterado a preguntas de los periodistas que el hantavirus "no es otra covid" y que el riesgo para la población es "bajo".

Asimismo, incidió en que se trata de un virus "bien conocido" durante años y que se conoce cómo es su comportamiento. "Y por eso decimos que el riesgo es bajo", insistió.