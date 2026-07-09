Avanzan los trabajos en el Barranco Agua de Dios (Tenerife) para dotar de mayor "accesibilidad" al conjunto arqueológico

La presidenta Rosa Dávila visita la Cueva de Los Cabezazos y el futuro Centro de Interpretación del Barranco Agua de Dios, en Tegueste - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha comprobado este jueves los avances de los trabajos que permitirán abrir progresivamente al público la Cueva de Los Cabezazos y el futuro Centro de Interpretación del Barranco Agua de Dios, en el municipio de Tegueste, uno de los conjuntos arqueológicos guanches más importantes en la isla.

El proyecto contempla la puesta en valor de la Zona Arqueológica del Barranco Agua de Dios y la creación de un Centro de Interpretación desde el que los visitantes podrán conocer el contexto histórico antes de recorrer este enclave, declarado Bien de Interés Cultural desde 2006 y con cerca de un centenar de yacimientos arqueológicos entre cuevas de hábitat y espacios funerarios, según ha señalado el Cabildo en una nota.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha realizado este jueves una visita institucional al lugar junto al alcalde de Tegueste, Norberto Padilla; el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo; la directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban; y el arqueólogo, Javier Soler.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que este proyecto representa el "compromiso" insular con la conservación de la identidad de Tenerife. "Preservar nuestro patrimonio arqueológico es preservar la memoria de quienes nos precedieron y ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad de conocer de dónde venimos y comprender mejor quiénes somos", ha señalado.

Ha añadido que "el Barranco Agua de Dios constituye uno de los grandes tesoros patrimoniales de la isla y queremos abrirlo a la ciudadanía con todas las garantías de conservación, investigación y rigor científico, convirtiéndolo en un referente cultural, educativo y turístico de Canarias".

FINANCIACIÓN

Para impulsar esta fase, el Cabildo tiene previsto conceder una subvención nominativa de 125.000 euros al Ayuntamiento de Tegueste, una vez entren en vigor la modificación presupuestaria y las bases de ejecución, mientras que el Gobierno de Canarias prevé aportar otros 125.000 euros, con una financiación conjunta de 250.000 euros.

Los recursos permitirán licitar la museografía, acondicionar senderos interpretativos y avanzar en la apertura progresiva tanto del Centro de Interpretación como de la Zona Arqueológica.

El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, ha destacado a este proyecto como "un antes y un después" para el municipio porque "permitirá mostrar al mundo uno de los espacios arqueológicos más valiosos de Tenerife, al tiempo que generará nuevas oportunidades para el desarrollo cultural y turístico de Tegueste desde el máximo respeto al patrimonio".

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, ha recordado que la colaboración entre administraciones es determinante para proteger este legado excepcional y convertirlo en un ejemplo de cómo la investigación, la conservación y la divulgación pueden avanzar de forma conjunta".

La directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, ha explicado, asimismo, que el futuro Centro de Interpretación permitirá contextualizar científicamente el valor del Barranco Agua de Dios y acercar al visitante el conocimiento generado durante décadas de investigación arqueológica, favoreciendo además una visita ordenada y respetuosa con este espacio protegido.

Por su parte, Javier Soler indicó que la actuación ha sido concebida para integrar el centro en el entorno patrimonial y convertirlo en la puerta de entrada a la zona arqueológica, combinando accesibilidad, conservación y divulgación con una intervención respetuosa con el valor histórico del enclave.

Las excavaciones que desarrolla actualmente un equipo de la Universidad de La Laguna en la Cueva de Los Cabezazos continúan aportando información de gran relevancia sobre la época preeuropea de Tenerife. Entre los hallazgos recuperados figuran fragmentos cerámicos, restos de fauna consumida, cuentas de collar, fragmentos de molino y punzones inéditos que contribuirán a enriquecer el futuro discurso museográfico del Centro de Interpretación y ampliar el conocimiento científico sobre los antiguos pobladores de la isla.