Avello(TSJC) reconoce el "esfuerzo" de las 33 nuevas plazas creadas para Canarias, que tiene una media inferior a Europa

Archivo - Juan Avello, en la toma de posesión como presidente del TSJC - TSJC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, ha reconocido este jueves el "esfuerzo" del Ejecutivo central en la creación de 33 nuevas plazas para la comunidad autónoma, que al igual que España en su conjunto, tiene una media inferior a Europa.

"Ahora la creación de las nuevas plazas judiciales, el ministerio cumplió lo que dijo y lo que prometió, la creación de plazas es una medida necesaria y es una medida muy bien acogida porque va a reducir el número de sentencias que cada juez pone", apuntó en declaraciones a los periodistas tras ser recibido por el presidente canario, Fernando Clavijo, para añadir que "hacen falta jueces porque el número de jueces por habitantes en España y en Canarias es inferior a la media europea".

En relación con ello, expuso que ya en la memoria del año 2025 se había hecho una previsión de que hacían falta 56 plazas y se crearon una treintena, por lo que indicó que "todavía harían falta", ya que se creó la mitad de las que se consideraban necesarias.

Y ahora se ha anunciado un proyecto de Real Decreto de creación de nuevas 500 plazas a nivel de toda España, 33 de ellas en Canarias, aunque ha puntualizado que las "necesidades siempre están un poco por encima de lo que se concede", pero reconoció el "esfuerzo", así como la implantación de los tribunales de instancia, que ha considerado que supuso para jueces, secretarios, fiscales, abogados y procuradores un "trabajo extraordinario, un cambio extraordinario un esfuerzo extraordinario".

En relación a la implantación de los tribunales de instancia, afirmó que "uno de los motivos que lo justificaba" es la "facilidad" para la creación de nuevas plazas judiciales, ya que antes la creación de una plaza judicial venía unida a la de una plaza de letrado de la Administración de Justicia, la dotación de espacio, de funcionarios, por lo que "era sensiblemente más costoso" y el nuevo sistema se centra "únicamente" en la creación de plazas judiciales.

PRIMER ENCUENTRO CON CLAVIJO

Por otro lado, Avello, que ha sido recibido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, le ha trasladado la "mejor de las disposiciones" desde el TSJC "desde el punto de vista institucional para cualquier cuestión, colaboración, lealtad", al tiempo que le ha agradecido que le haya recibido.

El presidente del TSJC, que matizó que ya se ha celebrado una primera comisión mixta desde su llegada a la presidencia del TSJC con el Gobierno de Canarias, ha querido reconocer la "magnífica colaboración" desde el Ejecutivo regional y, en particular desde la Consejería de Justicia, que matizó "cumplen con su función y cumplen con su cometido y cumplen con sus competencias".

Para el presidente del TSJC el concepto de administración prestacional "tiene que superarse", ya que entiende que "no solo" se tiene que estar para "pedir y ellos dar", sino para "colaborar e ir en el mismo barco y en la misma línea", apuntando la necesidad de "hablar de administración con competencias en esa materia".

Así, afirmó, que tanto desde el TSJC como desde la comunidad autónoma están interesados en que el servicio que da la justicia, que depende de ambos, "funcione de la mejor manera posible y todo ello en beneficio de los ciudadanos que son los destinatarios".

RETOS

Añadió que la administración "tiene importantes retos", al tiempo que expuso que "invertir en justicia, es invertir en seguridad, es invertir en progreso económico, es invertir en solucionar al fin y al cabo los problemas de los ciudadanos".

En este marco, indicó que entre los retos fijados están las nuevas instalaciones, los nuevos edificios que están en trámite en Puerto del Rosario o en la isla de Tenerife, donde afirmó que tener una nueva sede en la Ciudad de la Justicia "es importantísimo".

Al respecto, expuso que si algo demostró la implementación de los nuevos tribunales de instancia "es la importancia absoluta" de tener una sede "amplia, con espacio, que permita la flexibilidad que exige el nuevo sistema", por lo que confió en que se cumplirá con ello.

Por otra parte, Avello ha señalado que uno de los principales problemas que tiene Canarias "es la excesiva litigiosidad", en la que consideró que "influyen varios factores", entre ellos los que "no dependen" de nosotros de la administración de justicia, como citó la población flotante o los turistas; mientras que la que les compete se centra en "unificar criterios".

En este sentido, ha subrayado que "es importantísimo" que las juntas de jueces "unifiquen criterios para que todo" el mundo o, la mayor parte de los procedimientos, sean "muy similares".

También se refirió a las normas de reparto, sobre las que expuso que era "muy importante" los protocolos para "evitar suspensiones, protocolos para anticipar las conformidades", medidas que se entienden que "son positivas a efectos de reducir la litigiosidad".

En relación con esto último, matizó que "cuanto más clara sea la norma, menos conflictos genera".