El avión con los catorce españoles del crucero 'MV Hondius' despega de Tenerife con destino Madrid

Traslado de los españoles del crucero MV Hondius hasta el Aeropuerto de Tenerife Sur - EUROPA PRESS

GRANADILLA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)

El avión preparado por el Gobierno con los catorce españoles --trece pasajeros y un tripulante-- del crucero 'MV Hondius', fondeado desde las 06.30 horas de este domingo en el puerto de Granadilla, ha despegado desde el Aeropuerto de Tenerife Sur rumbo a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para que inicien la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

El operativo de evacuación ha comenzado después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora de la jornada que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos.

Al respecto, los españoles han sido los primeros en desembarcar del buque fondeado, aproximadamente a las 09.40 horas, y lo han hecho en grupos de siete y en dos pequeñas embarcaciones.

Una vez en tierra, los catorce, usando mascarillas FP2 como medida preventiva adicional, se han subido a dos guaguas de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han partido escoltadas por la Guardia Civil y otro vehículo de la propia UME hacia el aeropuerto en un trayecto aproximado de diez minutos.

Alrededor de las 10.20 horas han llegado directamente a la pista del recinto aeroportuario y tras un periodo de algo más de una hora y media en el que les han puesto equipos protección individual (EPI), se han subido al avión, que ha despegado poco minutos antes de las 12.00 horas.