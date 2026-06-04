Una avioneta aterriza de emergencia en plena calle en San Miguel (Tenerife)

1093275.1.260.149.20260604203251 Avioneta que ha realizado un aterrizaje de emergencia en una calle de San Miguel de Abona - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una avioneta con dos personas a bordo ha tenido que realizar este jueves un aterrizaje de emergencia en la calle María de Los Ángeles Ascanio Cullén del municipio de San Miguel de Abona, al sur de la isla de Tenerife.

Los hechos han sucedido pasadas las 17.00 horas y los dos ocupantes, un hombre de 50 años y un joven de 20 años, han podido salir ilesos de la aeronave por sus propios medios, si bien han sido derivados en ambulancia a un hospital para completar la observación médica.

Bomberos del Consorcio de Tenerife han vertido un colchón de espuma en la zona para evitar la ignición del combustible que ha quedado vertido en la vía y el accidente no ha afectado a transeúntes ni a otros vehículos.

Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local aseguraron la zona.