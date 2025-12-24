Ayuntamiento de Adeje y ULL pactan impulsar el 'Campus Sur' con más formación

El rector de la ULL, Francisco Rodríguez, y el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, en una reunión sonre el 'Campus Sur' - ULL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Adeje y la Universidad de La Laguna han mantenido una reunión de trabajo para avanzar en el modelo 'Universidad Extendida ULL-Campus Sur de Adeje', una propuesta que busca reforzar la educación superior en el sur de Tenerife, diversificar la oferta formativa y aprovechar el potencial económico y social de la zona.

El proyecto plantea un 'Campus Sur' con presencia estable en Adeje, concebido como un elemento dinamizador de la formación superior, que integrará estudios de grado y posgrado, títulos propios, formación continua y actividades de extensión universitaria, especialmente en ámbitos como turismo sostenible e inteligente, economía digital, marketing, energías renovables, gastronomía, deporte, salud y gestión agroalimentaria, entre otros.

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, subrayó en una nota que se trata de dar un nuevo impulso al espacio de atención universitaria existentes en Adeje y en todo el sur, donde existe una demanda clara.

"Ante la realidad económica y laboral del sur de Tenerife, es necesario diversificar y ampliar la oferta formativa, incorporando nuevas titulaciones de grado, máster y títulos propios, y diseñar un modelo adaptado a las exigencias actuales", comenta.

El alcalde destacó asimismo que el Ayuntamiento trabaja en la ampliación del centro cultural de Adeje para alojar nuevas instalaciones universitarias y reforzar la presencia de alumnado y profesorado en el municipio.

"Si acercamos estos servicios al territorio, evitamos desplazamientos y contribuimos a mejorar la movilidad en la isla", indica.

Por su parte, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco J. García Rodríguez, recordó que "el Campus Sur, cuyo centro de referencia está en Adeje, es prioritario para la oferta de la institución, entendida como como servicio público.

En los últimos años, detalla, "hemos reforzado el Grado en Turismo, mejorado la presencialidad, la atención al alumnado y la vinculación con el tejido empresarial, con resultados positivos en la satisfacción de estudiantes y profesorado".

García Rodríguez insistió en que "los datos muestran que el motor económico de Tenerife se ha desplazado hacia el sur, lo cual está generando nuevas necesidades formativas y nuevas oportunidades de desarrollo y la Universidad de La Laguna quiere relanzar este Campus para responder a ellas, de la mano del Ayuntamiento de Adeje, de otras instituciones, incluyendo otros ayuntamientos de la zona y el tejido productivo".

Sobre los próximos pasos, avanzó que "la comisión mixta constituida analizará la viabilidad de diversificar la oferta, tanto en títulos propios como en titulaciones oficiales de grado y posgrado".

GOBERNANZA COMPARTIDA Y ESTABLE

Para hacer posible este modelo se valoran diversas fórmulas organizativas, que cuenten con la participación del Ayuntamiento de Adeje, la Universidad de La Laguna y otras instituciones, que permita una gobernanza compartida y estable.

Como primer paso, la reunión ha acordado constituir una comisión mixta que elaborará en los próximos meses un estudio de viabilidad económica y definirá los siguientes hitos del proyecto.

Durante el encuentro se analizaron indicadores que confirman el peso creciente del sur de Tenerife, como una renta per cápita superior a la media insular y regional, una menor tasa de paro juvenil y un porcentaje de población con estudios superiores por encima del promedio regional.

Este contexto se considera una oportunidad para impulsar nuevas titulaciones y retener talento, remarcan desde la ULL.

El calendario de trabajo prevé que el diseño detallado de la oferta académica, así como la estructura organizativa quede delimitada a lo largo de 2026, con el objetivo de implantar una primera fase de nuevas titulaciones propias en el curso 2025-2026 y continuar su desarrollo en cursos posteriores.