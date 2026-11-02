El Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) sufre un ciberataque

Archivo - Ayuntamiento de La Laguna - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Laguna informa este lunes de que se ha detectado un incidente de ciberseguridad que ha afectado a parte de su infraestructura tecnológica y que está repercutiendo en el funcionamiento de diversos sistemas y servicios digitales municipales.

Entre los servicios afectados se encuentran la página web municipal, la Sede Electrónica, el gestor de expedientes administrativos y distintas aplicaciones, incluidas las relacionadas con la gestión tributaria y contable.

Desde el primer momento, se han activado los protocolos de seguridad y se están desarrollando las actuaciones necesarias para contener el incidente, evaluar su alcance y garantizar la protección de los sistemas y de la información municipal, destaca el consistorio en una nota.

Los equipos técnicos están trabajando con todos los recursos disponibles y en coordinación con organismos especializados para abordar esta situación y recuperar progresivamente la normalidad de los servicios digitales.

La prioridad es garantizar la seguridad de los sistemas municipales, proteger la información y restablecer el funcionamiento de los servicios afectados lo antes posible.

El Ayuntamiento lamenta las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía mientras continúan los trabajos para recuperar la plena normalidad.