El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia este lunes los trabajos de asfaltado en El Sebadal - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria procederá este lunes, 8 de diciembre, a reordenar el tráfico en El Sebadal con motivo del inicio de los trabajos de asfaltado incluidos en el proyecto de mejora y renovación de las infraestructuras de este polígono industrial.

Durante las semanas del 08 al 11 de diciembre y del 14 al 17 de diciembre se ha programado la ejecución del asfaltado en horario de 20.00 a 05.00 horas, una acción que cuenta con un presupuesto de 1,26 millones de euros y que está financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del 'Plan de Revalorización de los Polígonos Industriales de Las Palmas de Gran Canaria'.

Por su parte, los trabajos se han previsto en las calles Doctor Juan Domínguez Pérez y en la calle Profesor Lozano, según ha informado el Consistorio capitalino en un comunicado.

Los cortes de tráfico previstos tienen carácter aproximado y podrán verse modificados en función del avance de los trabajos y de las condiciones propias de la obra.

Con todo los trabajos permitirán mejorar la pavimentación mediante el reasfaltado de las principales vías, además de incrementar las plazas de aparcamiento, suprimir barreras arquitectónicas e incorporar luminarias tipo LED para optimizar el consumo energético.

Esta intervención, tiene como objetivo impulsar la competitividad del área y favorecer la implantación de nuevas actividades empresariales.

La actuación contempla el asfaltado de cerca de 40.000 metros cuadrados, el fresado de 25.490 metros cuadrados para mejorar el firme y la reordenación del estacionamiento, lo que permitirá duplicar las plazas disponibles gracias a un diseño en espina que incrementa la capacidad y mejora la circulación.

Finalmente, el plan también incorpora rebajes de aceras y nuevos tramos peatonales para avanzar en accesibilidad, así como la renovación de 79 luminarias por tecnología LED.