El Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria) consternado por el asesinato de su joven vecina Claudia en México

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria) ha mostrado este lunes su profundo pesar por el asesinato en México de la joven Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años y vecina de barrio del municipio El Monte. La corporación municipal ha mostrado su "profunda tristeza y consternación" por este homicidio.

Claudia, según ha informado el Ayuntamiento de Santa Brígida en un comunicado, había cursado sus estudios en el IES Nelson Mandela de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), antes de continuar su formación en la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto curso del Grado en Educación Infantil.

Si bien estaba realizando una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el país mexicano, donde llevaba aproximadamente un mes como estudiante de intercambio.

Claudia había emprendido esta etapa académica "con la ilusión propia de una joven que se encontraba construyendo su futuro", por lo que apuntan que el que una experiencia vinculada a su formación y a sus proyectos personales "haya terminado de esta manera, causa un profundo dolor en toda la comunidad satauteña".

En este marco, el Ayuntamiento de Santa Brígida ha querido trasladar sus más sinceras condolencias a su familia, amistades, compañeros y a todas las personas que formaban parte de su vida, acompañándoles en estos momentos de profundo dolor, al tiempo que ha mostrado "su indignación y rechazo" ante una muerte "tan injusta y violenta", sumándose al sentimiento de consternación expresado por las universidades de Las Palmas y de Granada ante el asesinato de una de sus alumnas.