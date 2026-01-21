El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife paraliza la venta de las entradas del Carnaval por problemas técnicos

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha paralizado temporalmente la venta de entradas para los espectáculos del Carnaval debido a una incidencia técnica detectada en la plataforma de venta, ajena a la organización y vinculada exclusivamente al proveedor del servicio.

La decisión de paralizar temporalmente el proceso de compra se ha adoptado con el objetivo de garantizar la igualdad de condiciones de todas las personas interesadas en la adquisición de entradas, evitando cualquier posible perjuicio derivado del mal funcionamiento del sistema, recoge una del consistorio.

El proceso de venta se reanudará este jueves a las 10.00 horas por el mismo canal de venta de entradas, una vez haya sido solventada la incidencia.

La venta de entrada para las galas, prevista para este jueves también se aplaza hasta el viernes a las 09.00 horas.

El Ayuntamiento lamenta las molestias ocasionadas e investigará lo sucedido para que no se repita y precisa que las entradas que se han conseguido adquirir en esta primera venta siguen siendo válidas.