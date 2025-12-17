El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) abre la playa de Tufia tras el informe favorable de Salud Pública

Playa de Tufia, en Telde (Gran Canaria) - AYUNTAMIENTO DE TELDE (GRAN CANARIA)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Telde, en la isla de Gran Canaria, ha procedido este miércoles a la reapertura de la playa de Tufia tras recibir el informe favorable de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que recomienda el levantamiento de la prohibición de baño tras los análisis realizados en esta zona del litoral, que se ha visto afectada por contaminación marina.

La playa, según ha informado el Ayuntamiento de Telde en nota de prensa, permanecía cerrada de manera preventiva tras los episodios de contaminación por restos orgánicos detectados en varias playas del municipio "derivados de la muerte masiva de peces en las jaulas marinas ubicadas frente a la costa de Salinetas".

Si bien, los últimos resultados analíticos confirman que Tufia "cumple actualmente con los parámetros sanitarios exigidos, lo que permite su reapertura con todas" las garantías.

Por su parte, el resto de playas del municipio --Salinetas, Melenara, Aguadulce, Gando y Ojos de Garza-- se mantienen cerradas a la espera de nuevos informes técnicos que avalen su reapertura.

A este respecto, desde el Ayuntamiento de Telde se incide en que "no se abrirá ninguna playa sin informe sanitario favorable, priorizando en todo momento la salud pública".

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha recorrido el litoral del municipio junto a técnicos de la Viceconsejería de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, junto a su titular Marcos José Lorenzo Martín, así como técnicas de Salud Pública y el técnico municipal de Playas, que han podido constatar una "mejora considerable" del estado general de las playas.

Señalan que tras esta inspección se espera que, "si la evolución positiva se mantiene, en las próximas horas pueda valorarse la reapertura progresiva de alguna cala más".

Asimismo Salud Pública volverá a realizar inspecciones y toma de muestras este jueves, apuntando el Ayuntamiento de Telde que esos resultados "serán determinantes para adoptar nuevas decisiones".

El alcalde de Telde expuso, de todas formas, que la reapertura de Tufia "no supone el cierre del episodio ni el final de las actuaciones municipales", indiando que "abrir una playa no significa pasar página. La investigación municipal continúa, así como la exigencia de explicaciones, actuaciones y responsabilidades".

Al tiempo que resaltó que la "obligación" del municipio "es garantizar la seguridad hoy pero también defender el litoral de Telde mañana".

Además aseguró que desde el primer momento, Telde ha actuado con criterios "técnicos, transparencia y prudencia, manteniendo el cierre de las playas y reforzando" la vigilancia del litoral con medios propios, como la Policía Local y su unidad especializada de drones, además de la coordinación con otras administraciones.