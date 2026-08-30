El Ayuntamiento de Teror (Gran Canaria) otorga su Insignia de Oro al Regimiento de Infantería Canarias 50

Regimiento de Infantería Canarias 50 - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE TEROR

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Teror (Gran Canaria) aprobó esta semana la concesión de la Insignia de Oro al Regimiento de Infantería Canarias nº 50 como reconocimiento "a su ejemplar trayectoria histórica, a su permanente servicio a la sociedad canaria, a su estrecha vinculación con la Villa y a la relevante contribución que ha prestado al fortalecimiento de las tradiciones y de la identidad institucional del municipio".

Así lo ha informado la Corporación, que añade que el acto de entrega tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en la Plaza del Pino a las 21.00 horas, donde también recibirán las distinciones de Hijo Adoptivo de Teror el doctor Juan Antonio Hernández Navarro, y las Insignias de Oro la tradición de la Traída de los Arcos de Arbejales y a la empresa Salcai-Utinsa (Global), aprobadas por el pleno el pasado mes de junio.

Por su parte, el Ayuntamiento explicó que la relación entre el Regimiento y la Villa de Teror posee un profundo significado histórico, institucional y simbólico, cimentado en la devoción compartida a Nuestra Señora del Pino, Patrona de la Diócesis de Canarias.

Desde hace décadas, la Unidad participa de manera ininterrumpida en los principales actos religiosos, militares e institucionales celebrados con motivo de las Fiestas del Pino, formando parte de unas celebraciones que constituyen uno de los acontecimientos más relevantes de Gran Canaria.

La presencia de la Bandera del Regimiento, la Compañía de Honores, la Banda de Guerra y sus militares en la Villa "contribuye cada año a engrandecer los actos solemnes organizados en honor de la Patrona, reforzando el carácter institucional de las celebraciones y poniendo de manifiesto los sólidos vínculos de colaboración, respeto y afecto existentes entre el Ejército de Tierra y el municipio de Teror".