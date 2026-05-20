Baleària Canarias incorpora a su flota en el archipiélago el fast ferry Mercedes Pinto tras invertir 128 millones

Fast ferry ecoeficiente de Baléaria Canarias Mercedes Pinto - BALÉARIA CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Baleària Canarias ha incorporado a su flota el nuevo fast ferry ecoeficiente Mercedes Pinto, tras invertir 128 millones de euros, y con el que refuerza su apuesta por el archipiélago canario para operar en las rutas entre Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.

De esta forma, según ha informado Baleària en nota de prensa, se podrá "fortalecer" la conectividad marítima de las islas con una propuesta de servicio basada en la "ecoeficiencia, la fiabilidad operativa y la mejora" de la experiencia del pasajero.

La llegada del buque Mercedes Pinto se enmarca en el plan de ampliación y modernización de la flota de Baleària Canarias centrado en incorporar buques "más innovadores, tecnológicamente avanzados y adaptados a las necesidades" de movilidad de residentes y turistas, así como de las empresas logísticas.

La incorporación, subrayan, refuerza el compromiso de la naviera con una conectividad marítima "de calidad" en Canarias, donde el transporte marítimo tiene un "papel esencial" en la cohesión territorial, la movilidad interinsular y la actividad económica.

El buque llega este miércoles a Canarias y está previsto que realice pruebas de atraque en los próximos días en diferentes puertos del archipiélago.

TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALTA VELOCIDAD

Tras invertir 128 millones de euros, el Mercedes Pinto "se posiciona como un referente" en ecoeficiencia dentro del transporte marítimo de alta velocidad. Este buque está equipado con motores duales que permiten el uso de gas natural (GNL) y biogás, un combustible neutro en emisiones de CO2.

De esta forma, Baleària reafirma su compromiso con la descarbonización del transporte marítimo en Canarias, ya que la compañía trabaja actualmente para impulsar el desarrollo y suministro de estos combustibles sostenibles en el archipiélago a medio plazo para seguir avanzando hacia una movilidad marítima "más eficiente y ambientalmente responsable".

El buque, de 123 metros de eslora, alcanza una velocidad de 35 nudos y tiene capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos. Como smart ship, el Mercedes Pinto destaca por la digitalización de sus servicios y por unas acomodaciones orientadas al máximo confort de los pasajeros.

El catamarán dispone de dos cubiertas con salones de butacas y salas VIP Premium, así como de una amplia terraza exterior, zonas de restauración, área infantil y espacios específicos pet friendly para viajar con mascotas.

Tiene un diseño vanguardista donde los espacios interiores priorizan la amplitud y la luminosidad. El buque también dispone de un sistema de estabilización que optimiza el confort, mientras que las mediciones del consumo de combustible y las emisiones en tiempo real permiten mejorar su eficiencia.

Finalmente señalan que el nombre del barco rinde tributo a Mercedes Pinto, destacada escritora, poetisa y pedagoga nacida en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), además de ser considerada "figura clave" del siglo XX y pionera en la defensa de los derechos civiles, reflejando su nombre "la voluntad de Baleària de vincular su flota a referentes femeninos" de la cultura y la ciencia.