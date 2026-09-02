Las balsas de Tenerife arrancan septiembre al 43% de capacidad, con 2,1 millones de metros cúbicos

Balsa en la isla de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las balsas de Tenerife inician el mes de septiembre con un volumen total almacenado de 2.168.4443 metros cúbicos, lo que representa un 43% de su capacidad total.

El consejero de Sector Primario, Valentín González, pone de manifiesto que "la comparativa interanual refleja una evolución positiva, ya que las reservas actuales superan en 420.089 metros cúbicos la cifra registrada en septiembre de 2025".

En cuanto a la situación de las balsas en las diferentes comarcas de la isla, las de la zona norte se encuentran al 49,3% de su capacidad, sumando un total de 1.693.931 metros cúbicas, mientras que, en la zona sur, el volumen almacenado alcanza los 474.513 metros cúbicos, lo que sitúa sus reservas al 29,6%, recoge una nota del Cabildo.

Sobre esta cuestión, el consejero de Sector Primario explica que "la variación observada en la zona sur de la isla responde, principalmente, a la bajada en los niveles de almacenamiento de agua regenerada, un aspecto que responde, por un lado, a la alta demanda de consumo durante los meses de verano, y por otro, a la finalización de las obras de mejora de la balsa de Valle San Lorenzo".

En relación a esta última cuestión, Valentín González indica que "la balsa de Valle San Lorenzo ha permanecido fuera de servicio temporalmente, debido a los trabajos de reimpermeabilización de su geomembrana", a lo que agrega que "una vez concluidas las obras, se estima que a lo largo de este mes de septiembre la instalación vuelva a estar plenamente operativa, contribuyendo a la recuperación progresiva de los índices de almacenamiento en la zona sur".