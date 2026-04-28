Las balsas de Tenerife se encuentran al 82% de su capacidad total, con más de 4 millones de metros cúbicos - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las balsas de Tenerife se encuentran al 81,9% de su capacidad total de almacenamiento de agua de riego, alcanzando los más de 4 millones de metros cúbicos, según los datos facilitados por la empresa pública BALTEN.

En una nota de prensa, el consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, ha celebrado la "garantía" de la isla para dar estabilidad a las explotaciones agrarias de la isla".

"Los datos reflejan una meteorología favorable y la eficiencia en la gestión de los trasvases y la captación de agua", ha añadido González, que destaca que balsas como la de Valle Molina, al 100%, o Montaña de Taco, rozando el lleno absoluto, permiten afrontar los meses de mayor demanda hídrica con margen de seguridad.

Las cifras reflejarían una evolución positiva durante este mes, con un incremento neto de almacenamiento de 23.422 metros cúbicos respecto al 1 de abril, lo que supone una aportación media diaria de 836,40 metros cúbicos.

POR ZONAS

La zona norte de la isla presenta un excelente estado de llenado, alcanzando el 83,8% de su capacidad (2,8 millones de metros cúbicos). Asimismo, destaca el lleno total en infraestructuras tan importantes como El Palmar, Teno Alto, Barranco de Benijos y San Antonio, todas ellas al 100%. Asimismo, instalaciones de gran volumen, como la balsa de Montaña de Taco (Buenavista) se mantienen en un sólido 96,8%.

En la zona sur, el almacenamiento de agua blanca ha crecido en casi 70.000 metros cúbicos este mes.

Las balsas de agua regenerada mantienen un nivel del 64,8%. Destaca la recuperación de Trevejos (Vilaflor), que se encuentra al 95,8% y El Saltadero (Granadilla), con un 98,3%