Baltar fija la Atención Primaria como prioridad en la sanidad canaria, con un presupuesto de casi 1.000 millones

Publicado 07/03/2018 11:31:28 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, ha fijado este miércoles como prioridad de la sanidad en el archipiélago la Atención Primaria, cuyo presupuesto ha crecido este año un 8,6% hasta casi los 1.000 millones.

En una comparecencia parlamentaria, ha destacado que la ratio de los médicos de Familia ha bajado hasta las 1.473 tarjetas, más 873 en caso de los pediatras, con medias de espera por debajo del día de duración.

Asimismo, ha incidido en que se aumentará el número de profesionales, el catálogo de pruebas, la cartera de servicios y se potenciará el desplazamiento de especialistas a los centros de salud.

Baltar ha comentado que el sistema sanitario público "es bueno" y las líneas de trabajo "están claras", pero se está saliendo de una crisis económica "que se cebó en el entorno sanitario", descapitalizándolo desde el punto de vista humano y material.

El consejero ha apuntado también que aún no se ha elaborado el nuevo Plan de Salud 2018-23 porque hay uno vigente y se está evaluando. "No quiero inventarme un documento en mi despacho", ha apuntado.

Baltar ha dicho que se debe fomentar la descentralización del sistema, pero ha advertido a Curbelo de que no se puede tener a un especialista para informar dos resonancias magnéticas porque es un "empobrecimiento profesional".

Desde el punto de vista infraestructural, ha dicho que están en marcha varias licitaciones en centros de salud y consultorios locales, y ha apelado a "recuperar el tiempo perdido" pero con unas "líneas claras, coherencia y un marco presupuestario sostenible".

Según el consejero, la potenciación de Atención Primaria para revertir la tendencia natural hacia la atención hospitalaria, no resolverá todos los problemas en un año, pero el objetivo es "desandar el daño de la penuria económica".

"O ponemos una partida específica que trabaje la Primaria o de modo natural el sistema fagocita los recursos por la evolución médica y tecnológica", ha comentado.

Del resto de prioridades de la Consejería, ha incidido también en la rebaja de las listas de espera, el desarrollo del plan de urgencias, el nuevo concurso de ambulancias o mejorar el acceso a la atención especializada en las islas no capitalinas.

ASG PIDE UNA "REVOLUCIÓN" DEL MODELO

El portavoz del Grupo Mixto (ASG), Casimiro Curbelo, ha pedido una "revolución" en Atención Primaria con más medios humanos y técnicos, pues hay centros de salud en zonas rurales, especialmente en las islas periféricas, que no están bien dotados.

Ha dicho que se están "colapsando" los hospitales de referencia y ha lamentado "cuánto tiempo tiene que pasar" para que un paciente de La Palma, El Hierro o La Gomera se haga una prueba de resonancia magnética.

Curbelo ha alertado también de que habrá un "caos" en Primaria si dentro de cinco años no se cubren las jubilaciones del 50% de los médicos, diciendo que "no es razonable" que por criterios demográficos se nieguen servicios porque no son rentables.

El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha dicho que el sistema sanitario público es la "gran conquista" de la sociedad española y la democracia y "no está en discusión" porque es un gran servicio "y de alto nivel".

Rodríguez sí ha pedido perfeccionarlo porque la crisis ha descapitalizado el sistema y la población "ha perdido confianza", y ha reclamado un mayor esfuerzo fiscal para mejorar la calidad de la sanidad canaria.

En esa línea, ha pedido más planificación "y de manera participada", con mejor gestión "y más transparente".

Juan Márquez, de Podemos, ha reclamado más inversión sanitaria y una financiación adecuada, alertando del envejecimiento de la población y pidiendo una mayor descentralización para "aliviar" la presión hospitalaria.

LA OPOSICIÓN ESTÁ "DESNORTADA", SEGÚN EL PP

Además, ha comentado que "lo prioritario" es evitar la huelga de los trabajadores de las ambulancias, y ha solicitado a Baltar que se reúna con ellos para evaluar los pliegos del próximo concurso de adjudicación.

Por el Grupo Popular, Zacarías Gómez, ha dicho que la oposición está "desnortada" porque no se conocen las prioridades del Gobierno, ya que "no ha traído" a la Cámara el Plan de Salud, lo que motiva interpelar continuamente al consejero.

"Pero creo que ni él mismo sabe las prioridades", ha agregado, tildando de "caótica" la gestión de la sanidad en el archipiélago.

Marcos Hernández, del Grupo Socialista, ha comentado que el sistema sanitario público es "perfectamente sostenible" pero "hay que trabajar", incidiendo en que "no queda claro" cuáles son las prioridades de la Consejería.

Guadalupe González Taño, del Grupo Nacionalista, ha dicho que se debe hablar de sanidad en el Parlamento "porque le interesa a la gente" y ha afirmado que las prioridades "están claras", como rebajar las listas de espera, mejorar las urgencias y potenciar la Atención Primaria y Especializada, entre otras.