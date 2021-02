Barragán (CC) ve una "auténtica vergüenza" la comisión del 'Plan Reactiva': "No estamos para que nos choteen"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista, José Miguel Barragán, ha dicho este martes que la reunión de seguimiento del 'Plan Reactiva' celebrada en la tarde del lunes en Presidencia del Gobierno fue una "auténtica vergüenza" y una "decepción"

"No estamos para que nos choteen", ha comentado a los periodistas en el Parlamento, afeando al Ejecutivo a que se "prepare" las reuniones y a su equipo que "se ponga las pilas" pues durante la reunión, de casi tres horas, no se analizó la ejecución del plan, solo una futura herramienta informática de datos.

Barragán ha insistido en que su grupo no está "para reuniones de este tipo" en el que no se puede hacer un análisis del plan.

Sobre el fondo de resiliencia, ha dicho que el Gobierno "no sabe donde está" y ahora va a hacer un decreto-ley porque "no saben lo que quieren ni adonde van" y en cuanto a la inmigración, el presidente Ángel Víctor Torres no relató ni el 'Plan Canarias' ni su reciente intervención ante el Senado, tan solo presentó una PNL aprobada en el Parlamento y pidió una posición común.