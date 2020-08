Barragán y Clavijo (CC), convencidos de que se prorrogarán los ERTE aunque vigilarán la "letra pequeña"

El ex presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto al secretario general de CC, José Miguel Barragán

El ex presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto al secretario general de CC, José Miguel Barragán - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, y el senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, se han mostrado este miércoles convencidos de que el Ministerio de Trabajo va a prorrogar los ERTE aunque vigilarán "la letra pequeña" para que no ocurra lo mismo que pasó con la disposición adicional.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez --la ministra Yolanda Díaz no acudió finalmente por problemas de agenda--, Barragán ha comentado que el ministerio va a prorrogar los ERTE aunque estarán vigilantes para que no ocurra lo que pasó con la disposición adicional para Canarias en el primer real decreto pues finalmente no tuvo ningún efecto.

La delegación nacionalista ha planteado también que se estudien otras cuestiones relacionadas con los autónomos y la seguridad social y ha minusvalorado la ausencia de la ministra en la reunión "si el resultado es positivo".

Clavijo ha valorado que el ministerio "ha entendido" la necesidad de prorrogar los ERTE en Canarias, además a empresas vinculadas muy directamente con el turismo --ha puesto como ejemplo los proveedores de productos agrícolas y ganaderos a los hoteles o las lavanderías--, lo mismo que la temporalidad de su temporada histórica, por lo que espera que la extensión pueda llegar hasta el mes de abril.

Clavijo ha advertido también de que habrá "un impacto muy duro" en las familias que en septiembre alcancen los seis meses en ERTE pues las retribuciones se quedan en el 50% su retribución, y resaltado la "lealtad institucional" con el Gobierno de Canarias, conocer de la reunión con el ministerio.

"No estamos para juegos políticos, esto es demasiado importante, tenemos que arrimar el hombro y trabajar todos juntos", ha señalado, pues aún hay unos 95.000 ERTE activos en las islas.