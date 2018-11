Barragán niega que haya un "conflicto" o "presiones" a jueces y fiscales por el 'caso grúas'

Publicado 06/11/2018 13:39:22 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha negado que el Gobierno de Canarias esté tratando de presionar de algún modo a jueces o fiscales por el llamado 'caso grúas', y ha querido dejar claro que tanto Fernando Clavijo como el partido únicamente están pidiendo a la Fiscalía que emita su informe sobre la imputación o no del presidente canario.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios a raíz de que la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional de la Magistratura hayan criticado las "insinuaciones" de José Miguel Barragán y que no van a tolerar "presiones" ni "intromisiones" de otros poderes públicos.

El secretario general de CC ha indicado que estas tres asociaciones dan a entender que esto es un conflicto entre el Gobierno de Canarias como método de presión hacia la judicatura y "nada más lejos de la realidad": "Nosotros no tenemos nada que opinar sobre la independencia judicial o de la Fiscalía; aquí de lo que estamos hablando es de la tutela efectiva del derecho a la defensa que tienen las personas y, por lo tanto, de pedir agilidad en los trámites ordinarios y que si hay un informe [de la Fiscalía], que se aporte".

Barragán ha querido recordar que si bien se le dio un plazo de cinco días a la Fiscalía para que emitiese su informe, desde entonces han pasado tres meses sin que lo haya aportado. Además, dejó claro que se trata de un tema que ha sido planteado por Fernando Clavijo a título individual, pues tiene interés en conocer de sus asuntos en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), para lo que cuenta con el respaldo del partido.

El dirigente nacionalista ha hecho hincapié en que las relaciones del Gobierno de Canarias con la Fiscalía y con los jueces desde el punto de vista de cuál es su función competencial es la de, simplemente, atender las demandas de personal y de infraestructuras y equipamiento que necesitan, e incidió en que esas relaciones "siguen siendo cordiales y funcionando perfectamente".

"UN HECHO".

Preguntado por el supuesto retardo malicioso al que aludió la semana pasada por parte de la Fiscalía General del Estado en relación al informe del Ministerio Fiscal, Barragán afirmó que es "un hecho" porque si se ven las secuencias "esto no es que esté insinuando o retorciendo los datos, pues hay un cambio de gobierno, un cambio de fiscalía y nos encontramos en esta situación. Otra cosa es que alguien piense que eso no es un hecho", apostilló.

Según el secretario general, "los hechos demuestran que efectivamente ha habido un cambio de gobierno" y que el retraso del informe de la Fiscalía "ha sucedido en esta nueva etapa".

Respecto a si Fernando Clavijo es finalmente imputado y pierde su condición de aforado, una vez ha entrado en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía, indicó que habrá que esperar a ver lo que ocurre con este asunto, pero en cualquier caso aclaró que desde el punto de vista de su defensa y del partido van a analizar toda la información y van a llegar hasta las "últimas consecuencias", ya sea en el TSJC o en los juzgados de La Laguna.

Por último, recordó que si se repasan las hemerotecas, "los propios fiscales criticaron al Gobierno de Pedro Sánchez cuando se nombró al nuevo fiscal general del Estado porque supuestamente no iba a ser imparcial o iba a tener ciertas tendencias con respecto al Gobierno". "Son ellos mismos los que han puesto esas dudas. Yo no he ido tan lejos. Simplemente he contrastado los hechos. Esto ha sucedido así y así estamos en este momento", remarcó.