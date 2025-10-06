El Batallón de Helicópteros de Maniobra VI se entrena estos días en Lanzarote

Archivo - Helicópteros Super Puma y AB212 y sus tripulaciones - MANDO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla del Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI) se entrena estos días en la isla de Lanzarote en misiones de reconocimiento, transporte y vigilancia, tanto de día como de noche, con gafas de visión nocturna.

El objetivo de estos entrenamientos, según ha informado el Mando de Canarias en nota de prensa, se enmarca en la preparación de las tripulaciones para actuar en caso de necesidad, tanto militar como en apoyo, a las autoridades civiles de la isla.

Además permite reforzar la vigilancia, disuadir a las posibles amenazas y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional en la isla.

Esta actividad, matiza, se integra en la preparación de vuelo del BHELMA VI para estar en condiciones operativas para el mantenimiento de la Seguridad Nacional en tiempos de paz.

El despliegue en Lanzarote, subrayan, "no solo permite una vigilancia eficaz" del entorno, sino que también "facilita un mayor conocimiento" del terreno y de la realidad social de la isla. Asimismo fomenta la integración de los militares en la comunidad local y fortalece el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.