Beéle trae su 'Borondo Tour' a Tenerife en julio en el 'Urban Beach Festival'

Archivo - El cantante colombiano Beéle - URBAN BEACH FESTIVAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 May. (EUROPA PRESS) -

El artista colombiano Beéle vuelve a Tenerife el próximo 25 de julio con un concierto que se celebrará en el puerto de Santa Cruz de Tenerife dentro del cartel del 'Urban Beach Festival' y tras el éxito cosechado el año pasado durante su participación en el 'Cook Music Festival'.

Con apenas 23 años, Beéle se ha posicionado como un referente del género gracias a su capacidad para fusionar ritmos caribeños con música urbana.

Desde el impacto global de su sencillo 'Loco', su trayectoria ha sido meteórica, sumando colaboraciones con artistas de la talla de Farruko, Natti Natasha o Manuel Turizo.

Su talento ha sido reconocido en certámenes de prestigio como los Premios Nuestra Tierra y ha obtenido nominaciones en los Premios Juventud, consolidándose como una de las voces con mayor proyección de la industria musical latina actual.

Las entradas se podrán adquirir a partir de este próximo lunes a las 12.00 horas a través de la web oficial https://urbanbeachfestival.com/.

Con el anuncio de esta fecha del 'Borondo Tour', Tenerife refuerza su posición como parada obligatoria para las grandes giras internacionales, ofreciendo al público la oportunidad de vivir en directo uno de los shows más esperados de este 2026 en un formato que aprovecha todas las posibilidades del espacio portuario santacrucero pues el 'Urban Beach Festival' también contará con una zona dedicada a la gastronomía urbana y una selección de 'foodtrucks'.