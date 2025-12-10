El Belén de Arena de Las Canteras (Gran Canaria) abre este lunes las puertas de su vigésima edición

Archivo - El Belén de Arena de Las Canteras (Gran Canaria) - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN DEL BELÉN DE ARENA

El Belén de Arena de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, abrirá oficialmente este lunes, 15 de diciembre las puertas de su vigésima edición, que se podrá visitar de manera gratuita hasta el próximo 8 de enero.

De esta manera, este año, los escultores han moldeado diferentes figuras que homenajean a la isla de Gran Canaria y al artista Néstor Martín-Fernández de la Torre, según ha informado la organización en un comunicado.

El equipo de trabajo, formado por una decena de escultores, ha modelado cerca de 1.500 m2 de arena, distribuidos en una superficie de 1.500 m2, con figuras que alcanzarán más de cinco metros de altura.

Así, artistas procedentes de varios países participan en esta creación efímera que ya se ha consolidado como una de las manifestaciones artísticas más singulares del mundo.

Con más de tres millones de visitantes acumulados a lo largo de dos décadas y cerca de 260.000 visitas sólo en 2024, el Belén de Arena es uno de los proyectos culturales más reconocidos de la Navidad europea.

Por su parte, en esta edición reúne tradición, arte y compromiso social, reafirmando su posición como referente internacional del arte efímero y como uno de los principales atractivos de la ciudad durante estas fechas.