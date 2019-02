Bermúdez pospone la regulación del alquiler vacacional en Santa Cruz para la próxima Legislatura y aboga por el consenso

Publicado 25/02/2019 13:00:06 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dado este lunes casi por descartado que la ordenanza reguladora del alquiler vacacional en la ciudad se apruebe en lo que queda de Legislatura.

"Dudo que podamos aprobar la ordenanza", ha apuntado en una entrevista concedida a la 'Cadena Ser' y recogida por Europa Press, en la que ha mostrado su deseo de volver a reunirse con representantes de Ascav, Ashotel y los administradores de fincas para intensificar el diálogo y lograr alcanzar el mayor consenso posible.

El objetivo, ha señalado, es que se "mejore" el texto con propuestas de todos los implicados, dejando claro que "no tiene sentido aprobarlo a sabiendas de que se va a perder en los tribunales".

En todo caso, el alcalde ha apuntado que no quieren prohibir esta actividad en la ciudad porque genera "riqueza" en la ciudad, pero cree que debe estar "ordenado" para conciliar los intereses de todas las partes.

"Entre no regular, que genera un problema, a la regulación consensuada, hay un trecho", ha agregado, al tiempo que ha pedido más implicación del Estado para resolver la situación "pues no se puede regular desde los ayuntamientos".

Cuestionado por el alto precio de los alquileres en la ciudad, ha comentado que la situación está lastrada por el efecto de la crisis económico, que paralizó la construcción de viviendas públicas, algo que se empieza a "reactivar", como demuestra la construcción de 44 inmuebles en El Tablero o la compra de otras 18 a una entidad bancaria.

Asimismo, ha comentado que no ve "mal" que se puedan fijar límites a los precios máximos, aunque es una medida "difícil de llevar a cabo" porque se debe garantizar la libre competencia y el derecho de los propietarios a poner viviendas en alquiler.

En ese sentido, más allá de sancionar a propietarios por tener viviendas vacías, defiende fijar incentivos para sacarlas al mercado.

En cuanto a la nueva ordenanza de movilidad --aprobada de forma inicial--, ha apuntado que muchos vecinos se quejan de la actividad "casi mafiosa" de algunos 'gorrillas', que "presionan" a la gente y le reclaman dinero en la calle por aparcar coches.

Lo mismo ocurre con la mendicidad en la calle --también se va a prohibir--, donde a veces hay actitudes amenazantes a los viandantes.

"No se trata de penalizar la pobreza", ha comentado, sino que a veces se intimida a las personas diciéndoles que les "va a pasar algo" si no les dan dinero.

"A la gente de la calle hay que buscarles alternativas para ayudarla", ha subrayado.

"PROBLEMAS DE CONVIVENCIA" CON LOS MIGRANTES EN LA CALLE

Bermúdez ha advertido también de los "problemas de convivencia" que están generando los inmigrantes expulsados del CIE de Hoya Fría, porque vagan por las calles y "al no tener papeles no pueden ser ayudados".

Así, ha comentado que el Estado "tiene que entrar" en este asunto y "dar facilidades" a los inmigrantes para proseguir su ruta hacia la Península y Europa, porque se ha duplicado el número de personas en la calle en la capital al no hacer repatriaciones con Marruecos.

"Hay problemas de convivencia que me preocupan y me ocupan", ha indicado, resaltando que son personas "sin papeles, en la calle y no pueden ser contratadas ni coger un avión o un barco e ir a la Península". "Necesitan ayuda", ha agregado.