El BOE publica la prohibición de entrada de uva en Canarias para proteger a las islas de la filoxera

Con excepción de las que procedan de países libres de la plaga

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para proteger las islas Canarias frente a la filoxera de la vid, tras detectarse un foco en la comarca de Acentejo (Tenerife).

Así lo ha informado el departamento ministerial en un comunicado en el que agrega que entre las medidas adoptadas destacan la prohibición de la importación y tránsito en las islas de frutos y semillas de vid, excepto uva de mesa y frutos y semillas provenientes de países donde están libres de la plaga.

Los vegetales procedentes de países o regiones donde existe la plaga, que se encuentren en tránsito hacia Canarias antes de la publicación de la orden, podrán introducirse siempre que se acredite su fecha de salida y superen la inspección correspondiente.

Por su parte, con estas medidas el Ministerio busca prevenir la propagación de la plaga, proteger el sector vitivinícola local y mantener a Canarias como zona libre de filoxera, de acuerdo con la normativa fitosanitaria vigente en todo el territorio nacional.

La filoxera de la vid afecta a raíces y hojas y provoca la muerte de las plantas. Se dispersa con facilidad tanto de forma natural como mediante la actividad humana (material vegetal, frutos frescos, maquinaria o vehículos).

Esta plaga tuvo un gran impacto en los viñedos españoles en el siglo XIX y se controló gracias al injerto sobre patrones resistentes. Canarias ha permanecido hasta ahora libre de filoxera.