El Bono Social Eléctrico cubrirá el 100% de la factura a personas en vulnerabilidad social severa

Publicado 05/10/2018 12:41:07 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y Endesa han suscrito este viernes un convenio en el que se fijan los criterios del Bono Social Eléctrico, que incluyen que ninguna familia sufrirá cortes en el suministro y en el caso de las personas en vulnerabilidad social severa, se cubrirá el 100% del coste de la factura.

Los detalles de esta iniciativa han sido expuestos en rueda de prensa por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, el director general de Endesa en Canarias, Pablo Casado y el presidente de la Fecam, Manuel Plasencia.

En principio, este nuevo bono social empezará a funcionar a partir del lunes, si bien el Estado baraja aprobar hoy una prórroga.

Según las cifras actuales que maneja la compañía, en las islas hay un total de 17.795 clientes, de los que 9.481 están calificados como vulnerables y 8.313 como vulnerables severos.

En este último caso, el coste del suministro será cubierto por Endesa en un 50% y el resto, a partes iguales, por Gobierno regional y ayuntamientos.

Casado no ha podido precisar el coste, pero ha garantizado que no habrá cortes de suministro dado que sus bases de datos estarán ahora vinculadas a los servicios sociales municipales, al tiempo que no descarta que el número de beneficiarios pueda llegar a triplicarse.

Los criterios para acogerse al bono social están vinculados al nivel de renta, tanto en relación al salario mínimo interprofesional como a las pensiones mínimas, y que los solicitantes sean titulares de un contrato de energía eléctrica.

Valido ha valorado que con este convenio se garantiza que ninguna familia en vulnerabilidad social en el archipiélago se quedará sin suministro, resaltando las mejoras en la tramitación de la documentación, que quedará en manos de los ayuntamientos, que se encargarán de los informes de vulnerabilidad social.

Plasencia ha comentado que garantizar el suministro eléctrico es una "prioridad" para los ayuntamientos, por lo que espera que todos se adhieran al convenio, insistiendo que en los pequeños, aunque disponen de menos personal, también tienen menos casos que atender y cuando hay algún problema, "se resuelve casi sobre la marcha".

Sobre una posible bajada fiscal en los presupuestos autonómicos de 2019 para contener el precio de la energía, propuesta ayer por el PP, Valido ha dicho que desconoce si el Ejecutivo trabaja en esa línea porque no participa en las mesas de trabajo de las cuentas.