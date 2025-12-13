La borrasca 'Emilia' pone este sábado a Canarias en alerta máxima por oleaje, con olas que podrán superar los 9 metros

Archivo - Oleaje en la playa de Almáciga - CECOPAL - Archivo

El paso de la borrasca 'Emilia' por Canarias ha llevado a la Dirección General de Emergencias del Gobierno regional a activar desde la noche de este viernes la alerta máxima por fenómenos costeros en todas las islas, ante la previsión de olas que podrán superar los nueve metros de altura.

A ello se sumará la vigente alerta por viento, con rachas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora en zonas de medianías y cumbres, por riesgo de inundaciones costeras y la alerta por nevadas en las cumbres de Tenerife. También se ha activado la situación de prealerta por tormentas en las islas y por nevadas en las cumbres de La Palma y Gran Canaria, según ha informado el departamento regional en una nota de prensa.

Esta decisión se ha tomado en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA).

MAL ESTADO DE LA MAR

Así, la previsión apunta a mar gruesa o muy gruesa en las vertientes norte y oeste y en los canales entre islas, con oleaje de altura significante de entre cinco y siete metros en las costas del norte, este y oeste de islas de mayor relieve y en el litoral norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, aunque no se descarta que algunas olas puedan alcanzar y superar los 9 metros de altura.

En cuanto al viento, se prevé una velocidad media de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con intervalos locales puntuales de entre 60 y 70 kilómetros por hora. Son probables las rachas muy fuertes que alcanzarán y superarán los 70 y 100 kilómetros por hora.

Mientras, el mal estado del mar previsto para la noche de hoy, y el fin de semana, generará en algunas zonas de las islas riesgo de inundación costera por saltos del oleaje a las zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la línea de costa, sobre todo en las dos y tres horas antes y después de las pleamares.

La borrasca Emilia dejará, además, precipitaciones repartidas de forma desigual por todo el archipiélago. Los acumulados más importantes se prevén en la mitad norte de las islas de mayor relieve, especialmente en el norte de Tenerife y de Gran Canaria, y podría haber acumulados destacables locales en Lanzarote y Fuerteventura, con probabilidad de precipitaciones débiles, moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas y granizo.

Las precipitaciones serán persistentes en Lanzarote, Fuerteventura y en la mitad norte de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. La cantidad de agua acumulada probablemente alcanzará y superará los 40mm en 12 horas en Lanzarote y Fuerteventura; los 60 mm en 12 horas en La Palma y La Gomera; los 80 mm en 24 horas en la mitad norte de Gran Canaria y los 100 mm en 12 horas en la mitad norte de Tenerife.

Además, en el caso de Tenerife las precipitaciones pueden ser en forma de aguanieve o nieve a partir de los 1600 a 1700 metros de altitud. Los acumulados probablemente alcanzarán y superarán los cinco centímetros en 24 horas en las cumbres de Tenerife y los dos centímetros en 24 horas en las cumbres de La Palma y de Gran Canaria.

AUTOPROTECCIÓN

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha recordado a la población la necesidad de que siga las indicaciones de los cabildos insulares y ayuntamientos, así como a que ponga en práctica recomendaciones de autoprotección para prevenir y evitar situaciones de riesgo con el viento y el mal estado del mar.

Se recuerda que, con el objetivo de no sufrir accidentes, es importante evitar los paseos por las zonas de costa y no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa, así como abstenerse de tomarse fotos o grabar vídeos en áreas próximas al litoral.

En este sentido, también es de vital importancia no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje. Además, se aconseja aplazar las actividades náuticas o deportivas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.

Por otra parte, ante la previsión de viento, es fundamental retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y aquellos objetos que puedan caer a la calle. Asimismo, se recomienda no acercarse a edificaciones en construcción o en mal estado, ni a andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda ser arrastrado por el viento.

En cuanto a rachas de viento y los desplazamientos, tanto si se realiza en un vehículo como a pie, es necesario extremar la precaución ante la presencia de posibles obstáculos en la vía, como ramas de árboles o mobiliario urbano, y evitar caminar por jardines o zonas arboladas. En las zonas afectadas por este fenómeno meteorológico, se recomienda evitar salir de excursión o realizar acampadas hasta que vuelva la normalidad.

INUNDACIONES COSTERAS

Recuerda el Ejecutivo que la combinación del fuerte oleaje y el viento pueden ocasionar inundaciones costeras en el litoral de las islas. Por ello, es aconsejable asegurar la vivienda para impedir la entrada del agua, colocar pequeñas protecciones que pueden ayudar a resguardarla y, en caso de que empiece a inundarse, desconectar el interruptor general de la electricidad.

En cuanto a la previsión de fuertes lluvias y tormentas, se recomienda permanecer en casa, teniendo en cuenta que no esté ubicada en cauces de barrancos o en lugares de riesgo, evitar circular en coche durante las lluvias fuertes, y si es imprescindible, extremar las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos.

Si el vehículo comienza a llenarse de agua, recalcan, será mejor abandonarlo. Si la tormenta viene acompañada de rayos o relámpagos, es conveniente cerrar puertas y ventanas, ya que las corrientes de aire pueden atraer a los rayos; desenchufar los aparatos eléctricos, pues las subidas de tensión pueden dañarlos; y alejarse de torres, vallas o cualquier otra infraestructura metálica, así como no refugiarse bajo los árboles ya que la madera mojada también es conductora de la electricidad.

Ante la previsión de nevadas en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria es importante respetar la señalización, no transitar por ninguna carretera que esté cortada al tráfico y consultar las restricciones de acceso a las zonas nevadas que implemente cada cabildo insular.

En cualquier caso, recuerdan, ante una situación de emergencia, se debe llamar inmediatamente al 112 y mantenerse informado de la situación a través de los diferentes medios de comunicación y canales oficiales.