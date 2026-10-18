Buscan a Bienvenido Eugenio G.F, un hombre de 64 años que desapareció el viernes en Las Palmas de Gran Canaria - CENTRO NACIONAL DE PERSONAS DESAPARECIDAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Centro Nacional de Personas Desaparecidas ha emitido un aviso para tratar de localizar a Bienvenido Eugenio G.F, un hombre de 64 años que desapareció el pasado viernes, 16 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria.
Según la descripción facilitada, mide 1,85 y pesa 75 kilos, tiene el pelo negro y los ojos marrones.
En caso de localizar un dato relevante sobre esta persona, se solicita contactar con la Policía Nacional, a través del teléfono 091.