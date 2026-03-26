Buscan a un hombre de 57 años desaparecido en Santiago del Teide (Tenerife) desde el pasado 22 de marzo - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han difundido este jueves un aviso para tratar de localizar a un hombre, de 57 años de edad, desaparecido en la tarde del pasado 22 de marzo por la zona de calle la Caldera, en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide.

Según la descripción facilitada, el hombre fue visto por última vez con un chándal negro, un suéter azul oscuro y una prenda superior interna de color blanco y con mangas rojas.

La Guardia Civil solicita que cualquier persona que pueda tener información al respecto, se ponga en contacto con el 062.