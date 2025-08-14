Buscan a Zinedine M, un joven de 20 años desaparecido el 8 de agosto en la playa de Almáciga, en Santa Cruz de Tenerife - SOS DESAPARECIDOS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SOS Desaparecidos ha lanzado este miércoles un mensaje de ayuda para tratar de localizar a Zinedine M., un joven de 20 años que desapareció el 8 de agosto en la Playa de Almáciga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Según la descripción facilitada, mide 1.85, es de complexión gruesa, tiene el pelo y los ojos negros, barba corta y perilla. Portaba unas bermudas rosa.

Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.