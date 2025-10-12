Un caballito de mar africano o caracol burbuja, entre las imágenes premiadas en el Fotosub de Las Palmas de Gran Canaria

Premiados en el Fotosub de Las Palmas de Gran Canaria 2025 - RAFA CERPA. CEDIDA POR AYUNTAMIENTO DE LPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un sorprendente caballito de mar africano, la serpenteante e icónica carmelita, una cría de angelote, el pequeño micromelo, un singular caracol burbuja, un pez lagarto, una anguila lápiz, un pejeverde, verongias con sus increíbles formas tubulares, un cerianto, rascacios, chocos, pulpos, una morena, entre las fotografías premiadas en el Fotosub 2025 de Las Palmas de Gran Canaria.

Estas especies, que habitan en los fondos de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, se han convertido en modelos improvisados para las mejores imágenes del Fotosub 2025, según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa, después de entregar este sábado los premios.

El concejal de Ciudad de Mar y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha resaltado la "calidad" de las imágenes capturadas, apuntando que lo que "no se conoce, no se respeta" y admitiendo que "es increíble comprobar la cantidad de especies que habitan en los fondos de Las Canteras. El catálogo de imágenes premiadas este año es un claro ejemplo de ello".

La pareja formada por Artullo Telle y Davinia Hernández se alzó con el primer premio en la modalidad de Open Fotosub, mientras que el equipo de Tanausú Motas y Yolanda García lograron el segundo puesto, mientras que Bruno Hernández y Elena Machado obtuvieron la tercera posición. La diferencia entre las puntuaciones de los tres premiados "fueron mínimas".

En cuanto a la propuesta de Arturo Telle, era una colección de cinco fotografías en las que aparece una tilodina, una estrella de mar, una carmelita, el ojo de un rascacio y un alga; mientras que en la de Tanausú Motas destacaron un inusual caballito de mar africano y un micromelo, mientras que la barra y las algas de Las Canteras protagonizaron otras de sus imágenes.

Por su parte, Bruno Hernández capturó el ojo de un choco, una verongia, una esponja amarilla y un pejeverde. Una de sus imágenes más destacadas fue la cría de un angelote.

Asimismo Juan Antonio Carballo y María Belén Caro lograron el primer premio en la modalidad nocturna, con tres imágenes, un lagarto, una anguila lápiz y una morena negra; mientras que Bruno Hernández Medina y Elena Machado Cruz sorprendieron al jurado con la fotografía de un cerianto, un pulpo sobre una verongia y un caracol, con las que quedaron segundos; y Arturo Telle, acompañado de Davinia Hernández, ocuparon la tercera plaza con las fotografías de un rascacio, un choco y un chucho negro.

En el Cazafotosub, que premia no solo la calidad de las imágenes, sino el número de las especies y la dificultad de la obtención de las fotografías que cada fotógrafo logra capturar en apnea en un tiempo máximo de cuatro horas, tuvo como ganadores a Ángel Trujillo, con 51 especies; la segunda fue Belén Caro, actual campeona de España, con 50 especies, y el tercer premiado, fue Ruymán Escuela, con 49 especies.

Este año han participado medio centenar de fotógrafos submarinos en las tres modalidades a competición, que han contado con un jurado profesional integrado por el campeón del mundo y de España de fotografía submarina, David Barrio; los fotógrafos Javier Medinaveitia y Kike Souto; la conservadora marina y educadora ambiental, Cristina Fernández; el biólogo marino, Fernando Espino, y el oceanógrafo, Arturo Boyra. Todos ellos bajo la dirección técnica de Enrique Faber.

El Fotosub Las Palmas de Gran Canaria clausura esta edición del certamen este domingo con la celebración del Fotosub Familiar, charlas divulgativas sobre el ecosistema de Las Canteras, talleres infantiles, bautizos de mar y paseos en kayaks.