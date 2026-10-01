El Cabildo abre la convocatoria del 'Concurso Internacional de Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda 2027'

Presentación del concurso de jóvenes diseñadores de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Empleo, Educación y Juventud, abre este jueves el plazo para participar en el XVI Concurso Internacional de Jóvenes Diseñadoras y Diseñadores Tenerife Moda 2027, una iniciativa destinada a fomentar la aparición de nuevos talentos y ofrecer una plataforma de proyección profesional a las nuevas generaciones vinculadas al diseño y la moda.

El evento fue presentado este jueves en una rueda de prensa celebrada en el Salón Noble a la que asistieron el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina; el gerente de la Empresa Insular de Artesanía, Ricardo Cólogan y el director de Tenerife Moda, Natanael Padrón.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de marzo de 2027 y está dirigida a diseñadores y diseñadoras, independientemente de su nacionalidad o país de residencia, que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Cada participante podrá presentar un único proyecto, de forma individual o agrupado bajo una marca común.

Efraín Medina destacó que "este certamen se ha consolidado como una plataforma para descubrir talento y, sobre todo, para dar a los jóvenes diseñadores una oportunidad real de mostrar su creatividad, crecer profesionalmente y conectar con el sector de la moda".

En esa línea señaló que el objetivo es que Tenerife "continúe siendo un lugar donde las nuevas generaciones encuentren oportunidades para desarrollar sus proyectos".

En su opinión, "la moda genera empleo, actividad económica y emprendimiento, pero también es creatividad, identidad e innovación, por eso animamos a jóvenes diseñadores de Tenerife, Canarias y de cualquier parte del mundo a presentar sus propuestas".

UNA EDICIÓN CON MARCADO CARÁCTER INTERNACIONAL

La nueva convocatoria toma el relevo de la XV edición del Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores, celebrada el pasado mes de junio dentro de la Semana Internacional de la Moda de Tenerife (SIMTE 2026), que reunió a más de 70 aspirantes procedentes de diferentes lugares del mundo.

El diseñador grancanario Yeremay Hidalgo se proclamó ganador con su colección 'Lágrimas de Sal', mientras que el segundo premio correspondió a Noé González de la Rosa, con 'ARCHIVE00', y Eva Gómez obtuvo el reconocimiento a la colección más comercial con 'La Llave del Umbral'.

Los tres compartieron la final con Ni Luh Desy e Ikadek Dode, de Indonesia; Johannes Senior Paz, de Venezuela; Leonardo Mena, de México y Yusef González Perdomo, de El Hierro, configurando una pasarela con una destacada representación nacional e internacional.

Para Efraín Medina, "la edición de este año volvió a demostrar la capacidad de Tenerife para atraer talento de distintos países y ponerlo en contacto con nuestra industria, queremos seguir creciendo sobre esa base y conseguir que la edición de 2027 vuelva a ser un escaparate internacional para quienes están comenzando su trayectoria profesional en la moda".

Cada participante deberá presentar una colección integrada por diez modelos, bajo pseudónimo y con temática de inspiración libre.

Los diseños tendrán que ser originales e inéditos y no podrán haber sido presentados anteriormente a otros concursos ni difundidos a través de publicaciones, páginas web, redes sociales u otros soportes.

Las propuestas deberán incorporar los bocetos de frente y espalda, las correspondientes fichas técnicas, información sobre colores, tejidos y materiales, medidas y escandallo, entre otros elementos que permitan al jurado realizar una valoración completa de la colección.

La documentación podrá presentarse en español o inglés y deberá entregarse tanto en formato físico como digital, recoge una nota del Cabildo.

SIETE FINALISTAS

De todas las propuestas recibidas, el jurado seleccionará siete colecciones finalistas, una de las cuales deberá corresponder obligatoriamente a una persona residente en Tenerife.

La valoración tendrá especialmente en cuenta la originalidad, creatividad y calidad de los diseños, su carácter innovador y su capacidad de adaptación al mercado y viabilidad como producto comercial.

Los siete finalistas tendrán la oportunidad de confeccionar sus colecciones y mostrarlas en un desfile organizado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, donde se darán a conocer las propuestas ganadoras.

Para facilitar el desarrollo de las colecciones, cada finalista podrá recibir hasta 1.500 euros para afrontar los gastos de confección de los diez modelos, además de una ayuda de hasta 2.500 euros para gastos de desplazamiento, transporte de la colección y alojamiento en Tenerife, en los casos previstos en las bases.

El XVI Concurso Internacional de Jóvenes Diseñadores Tenerife Moda contempla un primer premio de 5.000 euros y trofeo acreditativo, un segundo premio de 3.000 euros y un premio de 2.000 euros a la colección más innovadora, que podrá coincidir con alguno de los dos primeros galardones.