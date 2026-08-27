El Cabildo abre a los operadores el anillo insular de fibra en Tenerife para mejorar competitividad y conectividad

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, junto al consejero de Innovación, Juanjo Martínez - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Insular de Tenerife ha aprobado recientemente el régimen de acceso abierto al Anillo Insular de Telecomunicaciones de Tenerife (AITT), la red troncal de fibra óptica de titularidad pública que rodea la isla y llega hasta la cabecera de cada municipio.

Con esta decisión, la corporación insular pone su infraestructura de conectividad a disposición de los operadores de telecomunicaciones para que puedan desplegar sus redes sobre ella en condiciones objetivas, transparentes y no discriminatorias.

El AITT es una infraestructura pasiva --canalización, microductos y arquetas-- sobre la que cualquier operador puede tender su fibra sin necesidad de abrir zanja ni ejecutar nuevas canalizaciones, que son precisamente el componente más costoso del despliegue de redes de nueva generación. Al eliminar esa barrera de entrada, el Cabildo facilita que más operadores puedan competir en la isla.

El modelo garantizaría, asimismo, un acceso abierto y no exclusivo, es decir, no se adjudica el uso de la red a un único operador, sino que se establecen unas condiciones comunes a las que puede acogerse cualquier operador habilitado, con plena igualdad de trato.

De cada siete microductos disponibles, el Cabildo reserva dos para sus propias redes y destina cinco al uso de operadores terceros.

USO DE INFRAESTRUCTURA

El uso de la infraestructura está sujeta a un canon orientado a costes cuyos ingresos se destinan al mantenimiento de la propia red. No se trata, por tanto, de una medida recaudatoria, sino de garantizar la sostenibilidad técnica y económica de una infraestructura pública que ahora se abre en beneficio del conjunto de la ciudadanía.

El resultado esperado es un mercado más abierto: más operadores compitiendo sobre una infraestructura de primer nivel se traduce en mejores condiciones de precio y de servicio para las familias, los autónomos y las empresas de Tenerife, y refuerza el atractivo de la isla como territorio conectado para la economía digital.

Ls presidenta Rosa Dávila ha celebrado que la isla de "un paso más" para consolidarse como un territorio tecnológico de referencia. "Ponemos una infraestructura pública al servicio de toda la isla para que haya más competencia, mejores servicios y más oportunidades, y para seguir atrayendo inversión y talento. Es la mejor manera de que lo público genere valor para la gente", ha añadido.

Por su parte, Juan José Martínez, consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo, ha advertido de la "igualdad de condiciones" con la que se abre el anillo de fibra a todos los operadores.

"Quien quiera dar servicio en Tenerife ya no necesita abrir zanjas por toda la geografía insular: puede usar la red que ya existe. Cuando bajamos esa barrera de entrada, entran más empresas, y esa competencia acaba notándose en el servicio y en la factura de las familias y las pymes. Se trata de que Tenerife no sea solo un buen sitio donde estar, sino un socio operativo real para el sector, y de que una infraestructura pública que ya teníamos trabaje ahora para toda la ciudadanía", ha puntualizado.

El AITT forma parte de la apuesta del Cabildo de Tenerife por situar a la isla como "un socio tecnológico". La isla contaría, asimismo, con una red de conectividad de referencia --con los cables submarinos de Canalink, el centro de datos neutro D-ALiX y una posición estratégica entre Europa, África y América-- con la que busca sostener el desarrollo de la economía digital, la innovación y la retención de talento en Canarias.