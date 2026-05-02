Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz celebran el ascenso a Segunda División del CDT, "un escudo que nunca dejó de creer"

Fachada del Ayuntamiento de Santa Cruz con lo colores y escudo del Club Deportivo Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz han trasladado este viernes su felicitación al Club Deportivo Tenerife tras lograr su ascenso a la Segunda División del fútbol español, un hito que reconoce "el esfuerzo, la constancia y el compromiso" de toda la entidad a lo largo de la temporada.

"Volvimos. Porque este escudo nunca dejó de creer. Porque la isla empuja, siente y sueña. El Club Deportivo Tenerife conquista su ascenso a Segunda División", ha celebrado la presidenta insular, Rosa Dávila, en un mensaje difundido por su perfil oficial en 'X'.

En una nota, el alcalde de la ciudad capitalina, José Manuel Bermúdez, ha querido resaltar la importancia de este logro no solo en el ámbito deportivo, sino también en el sentimiento colectivo de la capital y de la isla. "Este ascenso es motivo de orgullo para toda Santa Cruz y para Tenerife. El CD Tenerife da un paso adelante en su trayectoria deportiva, respaldado por su historia, su afición y el trabajo bien hecho durante toda la temporada", señaló.

El ascenso del Club Deportivo Tenerife se fraguó en la tarde de ayer minutos antes de certificar su victoria ante el Barakaldo en el Heliodoro Rodríguez López. En concreto, fue la derrota del Celta Fortuna ante el Osasuna Promesas lo que certificó el ascenso.