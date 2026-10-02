El Cabildo concede cuatro Medallas de Oro en reconocimiento a la aportación a Tenerife de entidades históricas

Pleno del Cabildo de Tenerife - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha concedido en la sesión plenaria de este viernes cuatro Medallas de Oro de la isla para reconocer la trayectoria, los méritos y la contribución a la sociedad tinerfeña de entidades estrechamente vinculadas con la cultura, las tradiciones, el patrimonio y la conservación y conocimiento del territorio.

Las distinciones corresponden al Grupo Montañero de Tenerife; el Colectivo Guanches de Candelaria y la Asociación Guanches de Güímar; la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel; la Agrupación Artístico Musical La Candelaria de Arafo y las entidades de protección animal de la isla, según ha concretado este viernes el Cabildo en una nota de prensa.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado que estas Medallas de Oro "representan el reconocimiento de Tenerife a entidades que han dedicado décadas de trabajo a nuestra isla y que, desde ámbitos muy diferentes, han contribuido a conservar nuestro patrimonio, fortalecer nuestra identidad y transmitir a las nuevas generaciones una parte esencial de lo que somos".

Dávila ha señalado que "la Medalla de Oro del Cabildo es una de las mayores expresiones de gratitud que puede ofrecer Tenerife", por lo que "con estas distinciones queremos devolver, aunque sea de manera simbólica, una parte de todo lo que estas entidades han aportado a nuestra sociedad a lo largo de su historia".

AL SERVICIO DE TENERIFE

El Grupo Montañero de Tenerife recibe la Medalla de Oro como reconocimiento a una trayectoria vinculada a la isla y a su territorio. A lo largo de más de sesenta años de actividad ininterrumpida, señala el Cabildo, el Grupo habría sido mucho más que un club deportivo, constituyendo "una auténtica institución al servicio de Tenerife, convirtiéndose en referente del montañismo canario y en protagonista en conservación y divulgación".

Su historia forma parte de la historia contemporánea de Tenerife. Allí donde hoy existe una sólida cultura de senderismo, escalada, alpinismo, espeleología, barranquismo o educación ambiental, previamente hubo un reducido grupo de hombres y mujeres que, impulsados exclusivamente por su amor a la montaña, dedicaron miles de horas de trabajo voluntario a abrir caminos, explorar cuevas, recuperar senderos históricos, organizar expediciones, formar deportistas y transmitir una manera de entender la naturaleza basada en el respeto, la solidaridad y el compromiso con el bien común.

Asimismo, prosigue la corporación insular, durante más de seis décadas el Grupo Montañero de Tenerife ha sabido mantener vivo el espíritu de su fundador, Cesáreo Tejedor, entendiendo que el montañismo constituye una verdadera filosofía de vida, en la que el compañerismo, el esfuerzo y el respeto a la naturaleza son inseparables.

OTROS COLECTIVOS

También han sido distinguidos el Colectivo Guanches de Candelaria y la Asociación Guanches de Güímar. A través de una transmisión familiar que ha pasado intacta de padres a hijos, el Colectivo "Guanches de la Virgen de Candelaria" y la Asociación Cultural "Guanches Virgen del Socorro" de Güímar habrían sabido conservar "la memoria viva" de los antiguos naturales de la isla, entrelazando sus costumbres ancestrales con las tradiciones religiosas heredadas tras el proceso de conquista.

Su presencia en las fiestas patronales, detalla el Cabildo, no es una invención folclórica reciente, sino una manifestación cultural que ha logrado vencer los procesos históricos de aculturación.

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel recibe igualmente la Medalla de Oro por su contribución a la cultura de Tenerife.

Esta entidad fue creada por Real Decreto de Isabel II de 31 de octubre de 1849, en Tenerife, configurando estudios profesionales reglados en materias de artes aplicadas como: arquitectura, escultura y pintura, a través del aprendizaje primario de aritmética y geometría propias del dibujante, dibujo de figuras, lineal y de adorno, aplicadas a las artes y a la fabricación, modelado y vaciado; y superiores de dibujo antiguo y del natural, pintura, escultura y grabado, y enseñanzas para maestros de obras y directores de caminos vecinales.

Se trata de la segunda corporación de Derecho Público más antigua de Canarias tras el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es, además, Medalla de Oro de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife y está cumpliendo 175 años de servicios a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otra parte, la Agrupación Artístico Musical La Candelaria de Arafo, una entidad profundamente vinculada a la tradición musical de Tenerife, es distinguida con la Medalla de Oro en reconocimiento a su trayectoria, con la que ha contribuido de modo sobresaliente y notorio al beneficio de la Isla de Tenerife.

Con un currículum centenario impecable, la Agrupación Artístico-Musical "La Candelaria" de Arafo habría acumulado a lo largo de su historia distinciones de enorme trascendencia institucional, entre las que cabe citar la Medalla de Plata del municipio de El Rosario en 1980, la Medalla de Oro de la Villa de Arafo otorgada en el año 2010 y el decimoquinto Pentagrama de Honor concedido por el Coro "Miguel Castillo" de Güímar a finales de 2025.

Este proceso administrativo y social vendría, asimismo, a saldar "una deuda histórica de gratitud" de la isla de Tenerife hacia esta centenaria institución, reconociendo de forma definitiva a una entidad que ha contribuido "de manera sobresaliente, constante e ininterrumpida" al enriquecimiento moral y cultural de la sociedad canaria, consolidándose como un "emblema indiscutible de identidad, tradición y máxima excelencia musical."

Finalmente, el Cabildo de Tenerife también reconoce con la Medalla de Oro de la Isla al colectivo integrado por las entidades de protección animal legalmente constituidas en Tenerife, como reconocimiento a su trayectoria, compromiso y contribución al bienestar animal y al conjunto de la sociedad insular.

La distinción reconocería de forma colectiva a las 84 entidades de protección animal cuya constitución legal ha sido contrastada por el Cabildo con los datos del Registro de Asociaciones de Canarias.