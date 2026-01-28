El Cabildo crea el 2 de febrero el 'día de Tenerife' para afianzar la "identidad" de la isla

Archivo - Puerto de la Cruz - TURISMO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha decidido institucionalizar el 2 de febrero como el 'día de Tenerife', coincidiendo con la festividad de la Virgen de Candelaria, con un acto "austero" pero simbólico que se celebrará en el Auditorio y que ayudará a reafirmar la "identidad" de la isla.

Así lo ha avanzado en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, quien ha señalado que la idea de la corporación es que la isla "cuente con un día propio dentro del calendario anual".

Ruano ha apuntado que la medida se toma en base a la capacidad que tienen los cabildos para fijar un "día singular" y "lo que se hace ahora es elevar la festividad para el reconocimiento de todas las personas de Tenerife que han contribuido a su desarrollo de una manera especial".

En ese línea ha comentado que se trata de no hacer actos y reconocimientos de forma "esporádica" sino de darle la "prestancia" que merece a personas o colectivos que han ayudado de manera "especial" al desarrollo de Tenerife.

Ha dicho que aún quedan expedientes por terminar en la Comisión de Honores y Distinciones de la corporación pero el próximo lunes sí se aprovechará para reconocer a labor de diversas personas, entre ellas el pinto Cristino de Vera, recientemente fallecido.

Ruano ha comentado que "ya está institucionalizado hace mucho tiempo el día de Canarias, el 30 de mayo" y Gran Canaria también reconoce su isla aunque "de otra manera", y en el caso de Tenerife, ha precisado que se va a hacer vinculado a la fiesta de la Virgen de la Candelaria.

El vicepresidente primero, Lope Afonso, ha garantizado la "vocación de permanencia" de este día para que sea un "punto de encuentro" y que los tinerfeños tengan un "factor de cohesión, de orgullo y defensa de la identidad".

"Es un día que ha llegado, sin duda, para quedarse y esa es la vocación con la que se va a desarrollar el acto del día dos", ha agregado.