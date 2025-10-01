El Cabildo fija una ecotasa para subir al pico Teide: 300 personas al día, tinerfeños exentos y 25 euros para turistas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha presentado este miércoles el modelo de ecotasa para subir a pie al pico del Teide, medida incluida en el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) y que entrará en funcionamiento desde el 1 de enero de 2026 --aunque vigente ya desde noviembre--.

Los detalles han sido expuestos en rueda de prensa por la presidenta insular, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, quienes han insistido en que la ecotasa, al igual que la que ya funciona en Masca, tiene como objetivo "ordenar" la visita al parque para garantizar su conservación.

Los menores de 14 años y los tinerfeños quedarán exentos del pago, los residentes canarios abonarán entre tres y seis euros, dependiendo del día elegido --laborable o fin de semana-- y los guías autorizados, y los turistas entre 10 y 25 euros.

Además se fija un cupo máximo de 300 personas al día, con 100 personas por tramo e intervalo horario, y afectará a dos senderos, el número 10 Telesforo Bravo, que permite la ascensión al cráter desde La Rambleta, y el número 7 Montaña Blanca-La Rambleta.

La reserva se hará a través de la plataforma 'Tenerife ON' y el Cabildo espera recaudar en torno a 650.000 euros, fondos que se reinvertirían en el mantenimiento y conservación del parque nacional.

El Cabildo precisa que no se podrá acceder con animales, solo con perros que hagan de guía, y apunta que subir al pico sin reserva de puede sancionar con multas de hasta 600 euros según la ley de espacios naturales de Canarias.

Entre las normas para quienes pongan un pie en la cima del Teide se incluye llevar el permiso impreso o digital junto con documento oficial de identidad, vestir con pantalón largo, ropa de abrigo y calzado adecuado de montaña además de portar consigo protección solar, alimentos energéticos y agua.

Los usuarios deberán llevar también un teléfono móvil con batería cargada, manta térmica, linterna o frontal, guantes y gorro.

Dávila ha reconocido que la presión de visitantes sobre el Parque Nacional del Teide es "insostenible", con más de cinco millones de visitantes el año pasado frente a los 3,5 millones de 2020 y por ello, ha anunciado también que en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se incluyen 16 trabajadores más para el parque, ocho agentes forestales y ocho técnicos.

Según la presidenta, tendrán la capacidad de imponer sanciones y remitir denuncias ante la Fiscalía.