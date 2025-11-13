El Cabildo finalizará este mes la rehabilitación de la TF-454, en Santiago del Teide, con una inversión de 1,8 millones

El consejero de Carreteras del Cabildo de Tenerife, Dámaso Arteaga, en una visita a las obras de rehabilitación de la TF-454 - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, finalizará a finales de este mes de noviembre, las obras de rehabilitación y mejora de la carretera insular TF-454, a su paso por Tamaimo en Santiago del Teide, con una inversión de 1,8 millones de euros.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, visitó la zona recientemente acompañado por la consejera de Comercio y Apoyo a la Empresa, Krysten Martín y el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro.

Arteaga explicó en una nota que "las obras vienen a mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios de una vía que tiene una gran afluencia diariamente ya que enlaza dos núcleos urbanos importantes".

De esta forma, añade el consejero, "se ha contemplado la instalación de tres pasos de peatones y ampliaciones de las aceras compatibilizándolo con los aparcamientos".

Asimismo, Arteaga incidió en que las obras podrán estar terminadas a finales de noviembre por lo que se podrá celebrar la 50 edición de la emblemática prueba automovilística 'Subida a Tamaimo'.

Por su parte, Emilio Navarro agradeció las labores de mejora emprendidas por el Cabildo y subrayó que "se cumplen con los objetivos" por lo que esta obra "estará en tiempo y forma preparada para esa fantástica prueba deportiva como que la Subida de Tamaimo".

La carretera objeto de rehabilitación se encuentra en el noroeste de la isla de Tenerife y enlaza los núcleos urbanos de Tamaimo y Los Gigantes, en el término municipal de Santiago del Teide.

La longitud total de la actuación es de 6.658 metros y se ha intervenido en toda la vía partiendo de la intersección con la TF-82 en Tamaimo y acabado en la intersección de acceso a los Gigantes, en la Avenida 5º Centenario.

La obra proyectada tiene por objeto la rehabilitación superficial del firme, proponiéndose una serie de actuaciones adicionales con objeto de mejorar las condiciones y elementos de defensa y adaptar la vía al entorno urbano en el que se desarrolla el tramo del proyecto.

De esta forma, en la zona del mirador de Archipenque se mejoran las condiciones de seguridad vial, eliminando varios aparcamientos en una curva sin visibilidad y más adelante, protegiendo mediante una 'newjersey' la posible caída de algún vehículo por el talud existente, ya que el borde no dispone de ningún elemento de protección.

Al final del tramo del proyecto, entre los PK 6+400 y PK 6+600, aprovechando los sobre anchos existentes, se diseña una variación en planta del trazado de la TF-454, modificando las marcas viales para que se pueda disponer de un separador y dejar un vial con aparcamiento al pie del talud existente.