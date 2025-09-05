El Cabildo de Fuerteventura da por finalizada la emergencia hídrica en la isla

Rueda de prensa del equipo de gobierno para dar cuenta de la finalización de la declaración de emergencia hídrica - CABILDO DE FUERTEVENTURA

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, el consejero de Aguas, Adargoma Hernández, el gerente del CIAF, Domingo Montañez, y el gerente del CAAF, Francisco Javier Hormiga, han confirmado este viernes que la isla ha dejado de estar en emergencia hídrica desde el pasado martes.

El Cabildo recuerda en una nota que Fuerteventura ha vivido una situación "insostenible, con cortes prolongados, una producción insuficiente, redes deterioradas y depósitos limitados" lo que obligó a mantener la situación de emergencia hídrica, declarada por primera vez en 2020.

Frente a este contexto, el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Infraestructuras, CAAF y Consejo Insular de Aguas, planificó una estrategia de obras e inversiones que ha permitido mejorar, notablemente, la situación desde 2023, unas actuaciones que han hecho que, actualmente, se produzca y almacene más agua que nunca en la historia de Fuerteventura, gracias al trabajo coordinado de personal del Cabildo, CAAF y CIAF, así como los ayuntamientos.

Como resultado, tras el análisis de los informes técnicos del CAAF, el Consejo Insular de Aguas ha propuesto no prorrogar la emergencia hídrica en Fuerteventura.

De las obras de emergencia previstas, "se han finalizado más del 60%, esperando culminar el resto el próximo 2026", explicó la presidenta insular, Lola García, quien destacó la inversión histórica de más de 60 millones de euros para hacerlo posible.

Todo este esfuerzo, ha permitido, además, reducir en más de un 80% los cortes de agua en todo el territorio insular, "aunque no estaremos satisfechos hasta mejorar la situación de forma definitiva", apuntó García.

El consejero de Aguas, Adargoma Hernández, ha destacado que se han llevado a cabo grandes avances como la ampliación de las desaladoras de Puerto del Rosario, Corralejo y Gran Tarajal, que han permitido alcanzar la producción récord de casi 50.000 metros cúbicos diarios, lo que supone un incremento de un 66% con respecto a lo que se producía en 2023.

Además, se han construido nuevos depósitos, más modernos, en La Herradura, Tamaragua y Guerime, permitiendo un incremento del almacenamiento en un 40%.

RENOVACIÓN DE REDES

La distribución también ha mejorado con la renovación de las redes en Corralejo, Puerto del Rosario, Gran Tarajal y diferentes localidades por toda la isla, con alta reducción de fugas e igualmente se han completado conducciones estratégicas que conectan depósitos clave en la isla.

Asimismo, la compra de agua a terceros se ha reducido en un 90% y se ha logrado reducir el gasto energético del CAAF en un 70%.

Todas estas actuaciones permiten tener un sistema hidráulico más eficiente y con capacidad para responder a imprevistos.

"Se acaba la emergencia, pero no el compromiso. Las obras hidráulicas siguen siendo nuestra prioridad. Seguiremos con la hoja de ruta planificada para ejecutar las actuaciones necesarias, de manera que la situación no vuelva a repetirse en Fuerteventura", explicó Lola García.

El Cabildo de Fuerteventura agradece, además, el esfuerzo y la paciencia de la ciudadanía ante las molestias ocasionadas por las obras acometidas y las que quedan por ejecutar, así como la colaboración de ayuntamientos y Gobierno de Canarias.