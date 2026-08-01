El Cabildo de Fuerteventura pone al servicio de los agricultores la almazara para elaborar aceite de oliva

Recogida de aceitunas en Fuerteventura - CABILDO DE FUERTEVENTURA

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 1 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha puesto a disposición de los olivicultores el servicio de almazara para la elaboración de aceite de oliva.

De esta forma, la institución insular inicia la campaña de molturación de 2026 en la Granja Experimental Agrícola de Pozo Negro, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa.

Al respecto, expone que los agricultores pueden pedir cita previa en la Granja Experimental a través del teléfono 928 87 86 25, a efectos de una buena planificación del servicio. En dicha solicitud, el agricultor debe informarse de las condiciones de entrega de las aceitunas, así como del aceite.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Enrique Pérez, han agradecido el esfuerzo que hacen los olivicultores de la isla que "mantienen, año tras año, la excelencia de un producto majorero cada vez más reconocido dentro y fuera de la isla", al tiempo que esperan que sea una buena campaña de producción del aceite.

La campaña de recogida se inicia en el mes de agosto con aceituna de tipo manzanilla y arbequina, continuando durante el mes de septiembre con hojiblanca y picual, y terminando con la aceituna verdial a finales de septiembre y octubre.