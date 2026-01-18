El Cabildo de La Gomera mantiene activos los sistemas de emergencias mientras se restablece el suministro eléctrico

La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera ha informado de que mantiene activos de forma preventiva los sistemas de emergencias mientras se restablece el suministro eléctrico, después de sufrir un cero energético a las 12.13 horas de este domingo, 18 de enero, y que ha tenido "una duración de 17 minutos, hasta que se reinició el primer generador eléctrico".

Desde el Cabildo de La Gomera se ha indicado, en un comunicado, que la previsión es que "durante las próximas horas se pueda restablecer la totalidad del suministro, para lo que ya están activos cuatro generadores y otro que entrará en funcionamiento antes de las 14.30 horas".

Añadió que de los 15.610 usuarios de Endesa, a las 14.00 horas ya habían recuperado el suministro más de 5.000.

En este sentido, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha explicado que ha mantenido "contacto constante" con los responsables de Endesa, así como con el Gobierno de España y de Canarias, que han puesto a disposición de la isla todos los medios necesarios.

Además ha querido agradecer la "respuesta inmediata y la capacidad de recuperación del suministro, muy diferente" al que se produjo en julio de 2023.

LA CAUSA: LA "DESESTABILIZACIÓN" DE UN GENERADOR

Curbelo ha asegurado, según la información trasladada por Endesa, que el motivo de este cero energético ha sido "la desestabilización de un generador".

En relación con ello, el presidente insular ha incidido en "seguir trabajando, de forma incesante, en dotar a la isla de nuevas infraestructuras", sobre lo que apuntó que en este primer trimestre entrará en funcionamiento la interconexión eléctrica con Tenerife, y la puesta en marcha de la nueva estación de Endesa.

Finalmente se informó de que durante este día se mantendrán los servicios de emergencia activos para atender incidentes por esta caída de la red, que también coincide con la alerta por fenómenos costeros y vientos, por lo que se indicó que ante cualquier incidencia están operativos los teléfonos 112 y el 922 14 15 01.